Mit Babytrage gesichtet: Downton Abbey-Star Michelle Dockery ist Mutter geworden

Schöne Neuigkeiten von "Downton Abbey"-Star Michelle Dockery: Die britische Schauspielerin und ihr Ehemann Jasper Waller-Bridge sind laut einem Medienbericht zum ersten Mal Eltern geworden.

Das neue Jahr beginnt für Michelle Dockery (44) mit dem wohl größten Geschenk ihres Lebens. Wie das britische Magazin "Hello!" berichtet, ist die "Downton Abbey"-Darstellerin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jasper Waller-Bridge wurde sie bei einem winterlichen Spaziergang gesichtet. Während sie zwei Kaffeebecher in den Händen hielt, trug ihr Mann das Neugeborene stolz in einer Babytrage vor der Brust.

Das Paar macht aus seinem frischen Elternglück kein Geheimnis: Ein "Baby an Bord"-Aufkleber am Familienwagen verrät die freudige Nachricht zusätzlich. Die Schauspielerin, die in der Historienserie "Downton Abbey" Lady Mary spielte, hat sich selbst bislang nicht öffentlich zur Geburt geäußert.

Schwangerschaft bei Filmpremiere enthüllt

Bereits im September hatte Dockery für Aufsehen gesorgt, als sie bei der Londoner Premiere von "Downton Abbey: The Grand Finale" ihren Babybauch präsentierte. In einem fließenden pastellblauen Kleid strahlte der Serienstar auf dem roten Teppich. Bei einem Auftritt in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon verriet die 44-Jährige kurz darauf gut gelaunt: "Mir geht es großartig, danke. Ich bin in meiner energiegeladenen Phase angekommen."

Die Liebesgeschichte zwischen Dockery und dem Filmproduzenten begann 2019, nachdem gemeinsame Freunde die beiden einander vorgestellt hatten. Jasper Waller-Bridge ist der jüngere Bruder von Schauspielerin und Drehbuchautorin Phoebe Waller-Bridge (40), die durch "Fleabag" weltberühmt wurde. 2023 gaben sich Michelle und Jasper das Jawort.