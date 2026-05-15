Mit Babybauch in Cannes: Barbara Palvin und Dylan Sprouse werden erstmals Eltern

Babyüberraschung beim Filmfestival in Cannes: Schauspieler Dylan Sprouse und Ehefrau Barbara Palvin haben ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Das Supermodel präsentierte seinen Babybauch in einem hellblauen Kleid auf dem roten Teppich.

Damit stehlen sie beim Filmfestival in Cannes allen die Show: Barbara Palvin (32) und Dylan Sprouse (33) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das Model erschien am Donnerstagabend zur Vorführung des Films "Histoires Parallèles" im Palais des Festivals in einem babyblauen Tüllkleid mit Federbesatz. Darunter zeichnete sich deutlich sichtbar ihr Babybauch ab, den sie mit ihren Händen auch fest umfasst hielt.

Ehemann Dylan Sprouse legte die Hände ebenso immer wieder stolz auf ihren Bauch. Er trug für den besonderen Anlass einen klassischen schwarzen Anzug mit passender Fliege.

Ultraschallbild mit Rock'n'Roll-Faktor

Unmittelbar nach diesem unmissverständlichen Auftritt bestätigten die beiden die Schwangerschaft in einem gemeinsamen Instagram-Post. Die Bilderreihe enthält neben einem verliebten Schnappschuss in ihren Cannes-Looks auch ein Ultraschallbild des Babys. Auf dem Sonogramm ist zu sehen, wie der Nachwuchs die "Rock on"-Geste mit der Hand formt. Palvin und Sprouse antworteten auf dem nächsten Bild mit demselben Handzeichen. Als Bildunterschrift wählte Palvin ebenfalls drei Emojis dieser Geste.

Unter dem millionenfach gelikten Instagram-Beitrag überschlugen sich die Kommentare von Promi-Kollegen. Zu den Gratulantinnen und Gratulanten zählten unter anderem Sprouses "Hotel Zack & Cody"-Co-Stars Ashley Tisdale und Brenda Song sowie Dove Cameron, Nina Dobrev oder Patrick Schwarzenegger.

Seit acht Jahren ein Paar

Barbara Palvin und Dylan Sprouse lernten sich 2017 auf einer Party kennen und verbrachten ihr erstes Date in China. Seit Juni 2018 sind die beiden offiziell ein Paar, im September 2022 machte der einstige Kinderstar seiner Partnerin während eines Campingausflugs in Kalifornien einen Heiratsantrag. Die Hochzeit folgte im Juli 2023 auf dem Familienanwesen von Palvins Eltern in Ungarn.

Trotz ihres Status als Glamour-Paar haben Palvin und Sprouse die Öffentlichkeit stets auf Abstand gehalten. Große Auftritte blieben die Ausnahme, um ihr Privatleben weitgehend zu schützen - für Cannes wollten sie sich den großen Moment aber offenbar nicht nehmen lassen.