Mit Babybauch in Cannes: Barbara Palvin und Dylan Sprouse werden erstmals Eltern

Babyüberraschung beim Filmfestival in Cannes: Schauspieler Dylan Sprouse und Ehefrau Barbara Palvin haben ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Das Supermodel präsentierte seinen Babybauch in einem hellblauen Kleid auf dem roten Teppich.
Damit stehlen sie beim Filmfestival in Cannes allen die Show: Barbara Palvin (32) und Dylan Sprouse (33) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das Model erschien am Donnerstagabend zur Vorführung des Films "Histoires Parallèles" im Palais des Festivals in einem babyblauen Tüllkleid mit Federbesatz. Darunter zeichnete sich deutlich sichtbar ihr Babybauch ab, den sie mit ihren Händen auch fest umfasst hielt.