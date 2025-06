Mit Babybauch bei Fototermin: The Crown-Star Vanessa Kirby ist schwanger

1 In diesem Hingucker-Kleid präsentierte Vanessa Kirby ihren Babybauch. Foto: Carlos Tischler/ Eyepix/ddp/Sipa USA

Schauspielstar Vanessa Kirby hat überraschend ihre erste Schwangerschaft verkündet. Bei einem Fototermin in Mexiko zeigte der "The Crown"-Star seinen Babybauch in einem eleganten Kleid.











Vanessa Kirby (37) ist erstmals schwanger. Das verriet ihr glamouröses Outfit am Samstag bei einem Pressetermin im Rahmen der Comic Con Experience in Mexiko. Der "The Crown"-Star erschien zu dem Event in einem blau schimmernden Kleid, unter dem der Babybauch deutlich zu erkennen war. Mit einer Hand berührte die Schauspielerin die Rundung sanft, während sie für die Fotografen posierte.