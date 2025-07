Gina Rodriguez (40) sorgt bei einem Netflix-Event in New York für eine freudige Überraschung: Die Schauspielerin verkündete auf dem roten Teppich ihre zweite Schwangerschaft. In einem eng anliegenden, schwarzen Kleid mit Blumenprint kam ihr Babybauch perfekt zur Geltung.

Zusammen mir ihrem Ehemann Joe LoCicero (38) erschien die "Jane the Virgin"-Darstellerin am Freitagabend beim "Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3"-Boxkampf im Madison Square Garden. Gemeinsam posierten sie für die Fotografen und strahlten über das ganze Gesicht, während Rodriguez immer wieder über ihren Bauch streichelte.

Lesen Sie auch

Geschwisterchen für ihren Sohn

Die Seriendarstellerin und ihr Partner sind bereits Eltern eines Sohnes namens Charlie Ray, der 2023 zur Welt kam. Die beiden lernten sich 2016 am Set zur Netflix-Erfolgsserie "Jane the Virgin" kennen und sind seit 2019 verheiratet.

Noch im Januar hatte Rodriguez im Gespräch mit dem US-Magazin "People" Bedenken geäußert, ihrem Sohn mit einem zweiten Kind nicht mehr gerecht werden zu können. "Ich habe Angst, ein zweites Kind zu bekommen, weil ich diesen Kerl so sehr liebe. Ich fühle mich bereits schuldig, nicht jederzeit für ihn da sein zu können", erklärte sie. Außerdem betonte sie, sich mit der Familienplanung noch Zeit zu lassen: "Es wird sowieso passieren, also versuche ich nicht, es früher zu erzwingen, als es sein muss."

Die US-Amerikanerin Gina Rodriguez feierte 2014 mit der Comedy-Serie "Jane the Virgin" ihren großen Durchbruch. Die Show lief bis 2019 und brachte der Hauptdarstellerin einen Golden Globe ein. Neben der erfolgreichen Produktion war sie auch in Filmen wie "Miss Bala" und "Someone Great" zu sehen. Aktuell spielt sie in der Serie "Will Trent".