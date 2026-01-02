Mit Baby in Dubai: Boris Becker sendet Neujahrsgrüße

Boris Becker begrüßt 2026 auf besondere Weise: In Dubai feierte der frisch gebackene Fünffach-Vater mit seiner Ehefrau sowie deren Großmutter und wiegt Tochter Zoë Vittoria sanft im Kinderwagen.
Boris Becker (58) startete mit seinen Liebsten in 2026: Der ehemalige Tennis-Champion sendet seinen Followern auf Instagram Neujahrsgrüße und teilt dazu Fotos von seinem Silvesterabend in Dubai. Dort feierte er gemeinsam mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35), der erst sechs Wochen alten Tochter Zoë Vittoria und Lilians Großmutter Nemy.