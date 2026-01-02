Mit Baby in Dubai: Boris Becker sendet Neujahrsgrüße

Boris Becker begrüßt 2026 auf besondere Weise: In Dubai feierte der frisch gebackene Fünffach-Vater mit seiner Ehefrau sowie deren Großmutter und wiegt Tochter Zoë Vittoria sanft im Kinderwagen.

Boris Becker (58) startete mit seinen Liebsten in 2026: Der ehemalige Tennis-Champion sendet seinen Followern auf Instagram Neujahrsgrüße und teilt dazu Fotos von seinem Silvesterabend in Dubai. Dort feierte er gemeinsam mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35), der erst sechs Wochen alten Tochter Zoë Vittoria und Lilians Großmutter Nemy.

Ein Foto zeigt das Trio beim Dinner unter freiem Himmel, während im Hintergrund das Burj Al Arab erstrahlt, eines der markantesten Wahrzeichen der Wüstenmetropole. Auf einem weiteren Schnappschuss sieht man die Drohnenshow am Nachthimmel sowie die drei mit Zoë im Kinderwagen lächelnd vor einem 2026-Schild. Für den besonderen Abend trug Becker Anzug mit Krawatte, seine Frau schlüpfte in ein figurbetontes Glitzerkleid.

Papa-Pflichten mit Rhythmusgefühl

Ein Beitrag aus dem Post sticht aber besonders hervor: Ein Video, in dem Boris Becker den Kinderwagen vor sich rhythmisch hin- und herschaukelt, als würde er ein kleines Tänzchen aufführen. Auf dem mit Kerzen ausgeleuchteten Steg strahlt er dabei glücklich in die Kamera.

Der Silvester-Trip in die Emirate bildete den Abschluss einer ereignisreichen Feiertagssaison. Zuvor hatte Becker in seiner Wahlheimat Mailand ein großes Familientreffen organisiert. Heiligabend verbrachte er zunächst mit seiner Schwester und deren Familie sowie natürlich mit Lilian und Baby Zoë.

In den Tagen danach reisten dann auch Beckers Söhne aus früheren Beziehungen an. Noah (31) und Elias (26), seine Kinder aus der Ehe mit Barbara Becker (59), kamen ebenso wie Amadeus (15), sein Sohn mit Ex-Frau Lilly Becker (49). Die Instagram-Fotos zeigen die Patchwork-Familie beim gemeinsamen Essen, beim Shoppen und beim Blättern in alten Fotoalben.

Auffällig ist, wie viel der einstige Tennis-Star derzeit mit der Öffentlichkeit teilt. Bereits am vierten Advent postete er emotionale Bilder, auf denen Lilians Vater Victor zum ersten Mal seine Enkelin im Arm hielt. Auch die Schwangerschaft sowie die Geburt von Zoë Vittoria am 21. November 2025 hatte er in den sozialen Medien ausführlich begleitet.