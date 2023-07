1 Ein Waschbecken und eine saubere Unterlage sind nicht an jedem öffentlichen Wickeltisch eine Selbstverständlichkeit. Foto: imago//Heike Lyding

Wer sein Kind wickeln oder stillen will, braucht idealerweise Ruhe und einen sauberen Ort. Diese Orte in der Stuttgarter City sind am besten geeignet und zudem sind sie umsonst.









Auf die Planung kommt es an. Wer mit Säuglingen oder jungen Kindern einen Ausflug in die Stuttgarter City plant, muss sich auf Einschränkungen gefasst machen. Gibt es einen barrierefreien Zugang, einen ruhigen Platz zum Stillen oder einen sauberen und geschützten Ort, um das Kind zu wickeln? Von diesen Fragen hängt es meistens ab, ob bestimmte Orte für Eltern überhaupt in Frage kommen, besucht zu werden. Die Stadt Stuttgart bietet Eltern bereits mit einer online abrufbaren Karte die Möglichkeit, Wickelkommoden und Stillorte zu finden. Doch welche von ihnen eignen sich tatsächlich am besten? Wir haben uns mal umgesehen.