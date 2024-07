Mit Béla Réthy in der Fanzone: Drei VfB-Größen diskutieren über Fußball-Migration

Mit Béla Réthy in der Fanzone

1 Belá Réthy im Gespräch mit Maurizio Gaudino, Matthieu Delpierre und Krisztián Lisztes auf dem Karlsplatz diskutiert. Foto: red/Wein

Wie ist es, als Fußballer in die Fremde zu gehen? Darüber haben Matthieu Delpierre, Maurizio Gaudino und Krisztián Lisztes auf dem Karlsplatz diskutiert.











Einer stammt aus Wales, ein anderer aus Afrika, und Willy Orban spricht nicht einmal richtig Ungarisch. Dass mancher Spieler der ungarischen Auswahl vielleicht nicht ungarisch genug sein könnte, sei in seiner Heimat tatsächlich nie Thema gewesen. „Wir sind sehr stolz auf unsere Nationalmannschaft“, bekennt Krisztián Lisztes und ist etwas verwundert über die Diskussion, die in Deutschland jüngst geführt wurde. 21 Prozent der Befragten hatten in einer Umfrage erklärt, dass für ihren Geschmack zu wenig Biodeutsche in der Nationalmannschaft seien.