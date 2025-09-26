Mit Award ausgezeichnet: Dakota Johnson eröffnet Züricher Filmfestival

Dakota Johnson war bei der Eröffnung des Zurich Film Festivals mit ihrem royalblauen Spitzenkleid der Hingucker. Das transparente Oberteil gewährte dabei tiefe Einblicke - einen BH trug die Schauspielerin nicht.

Dakota Johnson (35) setzt erneut auf Spitze. Die Schauspielerin erschien zur Eröffnung des 21. Zurich Film Festivals am Donnerstagabend in einem atemberaubenden royalblauen Kleid. Die Robe bestand aus einem durchscheinenden Spitzenoberteil und einem ausladenden Tüllrock. Unter dem enganliegenden Dress verzichtete sie auf einen BH und gewähret damit tiefe Einblicke.

Beim restlichen Styling hielt sich Johnson zurück und entschied sich lediglich für Ringe und Ohrringe, die die intensive Farbe ihres Kleides aufnahmen. Ihre langen Haare trug sie offen und mit Pony.

Auszeichnung mit dem Golden Eye Award

Dakota Johnsons Auftritt war aber nicht nur modisch ein Highlight. Dakota Johnson eröffnete auch das Züricher Filmfestival mit ihrer neuen Beziehungskomödie "Splitsville". Mit dem ebenfalls anwesenden Regisseur, Schauspieler und Produzenten Michael Angelo Covino sprach sie auf der Bühne über den Film.

Für ihre Rolle der polyamorösen Julie in dem Streifen sowie für ihre gesamte Karriere wurde sie auch prompt mit dem Golden Eye Award ausgezeichnet.

Das Zurich Film Festival dauert noch bis zum 5. Oktober und wartet mit 114 Filmen auf, davon sind 41 als Welt- oder Europapremiere zu sehen. Auch andere Hollywoodstars wie Oscarpreisträger Russell Crowe (61), der den Award für sein Lebenswerk erhält, und "The Crown"-Schauspielerin Claire Foy (41) werden mit Auszeichnungen geehrt.

Dakota Johnson in Zürich - nicht ihr erster Transparent-Auftritt

US-Schauspielerin Dakota Johnson präsentierte sich zuletzt häufig in durchscheinender Spitze: Erst kürzlich sorgte sie in New York mit einem noch gewagteren Look für Aufsehen.

Beim "Caring for Women Dinner" entschied sich die 35-Jährige für ein schwarzes, gänzlich transparentes Gucci-Kleid mit floralem Muster, das den Blick auf ihre schwarze Unterwäsche freigab.