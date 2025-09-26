Mit Award ausgezeichnet: Dakota Johnson eröffnet Züricher Filmfestival

Dakota Johnson war bei der Eröffnung des Zurich Film Festivals mit ihrem royalblauen Spitzenkleid der Hingucker. Das transparente Oberteil gewährte dabei tiefe Einblicke - einen BH trug die Schauspielerin nicht.
