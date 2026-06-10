Erst die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes, nun offenbar der nächste große Schritt: Sienna Miller soll sich mit Oli Green verlobt haben. In Barcelona wurde die Schauspielerin bereits mit einem auffälligen Ring am Finger fotografiert.

Sienna Miller (44) hat allen Grund zur Freude: Wenige Wochen nach der Geburt ihres dritten Kindes soll sich die britische Schauspielerin nun auch verlobt haben. Ihr Partner, Schauspieler und Model Oli Green (29), soll ihr einen Antrag gemacht haben, berichtet "E! News".

Erste Spekulationen hatte Miller bereits vor rund einer Woche ausgelöst. Die 44-Jährige wurde in Barcelona mit einem auffälligen Diamantring am Ringfinger fotografiert. In Jeans und weißem Tanktop, ihr Neugeborenes im Tragetuch vor der Brust, legte sie eine Hand auf das Baby - und setzte dabei den funkelnden Schmuck gut sichtbar in Szene.

"Wahnsinnig verliebt" in ihr Baby

Für Miller ist es das dritte Kind - ihr erstes mit Oli Green wurde Ende 2023 geboren, nun folgte das zweite gemeinsame Baby. Tochter Marlowe (13) stammt aus ihrer früheren Beziehung mit Schauspieler Tom Sturridge. Miller und Green wurden Anfang 2022 erstmals gemeinsam bei einem Date in New York gesichtet.

Mitte Mai zeigte sich das Paar kurz nach der Geburt gemeinsam auf der Weltpremiere des Films "Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War", in dem Miller als MI6-Agentin Emma Marlowe neben John Krasinski zu sehen ist. In einem Interview mit "E! News" schwärmte sie von ihrem Familienglück: "Es ist passiert. Ich habe ein winziges Baby nebenan", erklärte die Schauspielerin und fügte hinzu, dass sie wegen des Schlafmangels zwar erschöpft sei, aber "wahnsinnig verliebt" in ihr Baby. Wann genau das Kind zur Welt kam, machte Miller nicht öffentlich.