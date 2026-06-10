Erst die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes, nun offenbar der nächste große Schritt: Sienna Miller soll sich mit Oli Green verlobt haben. In Barcelona wurde die Schauspielerin bereits mit einem auffälligen Ring am Finger fotografiert.
Sienna Miller (44) hat allen Grund zur Freude: Wenige Wochen nach der Geburt ihres dritten Kindes soll sich die britische Schauspielerin nun auch verlobt haben. Ihr Partner, Schauspieler und Model Oli Green (29), soll ihr einen Antrag gemacht haben, berichtet "E! News".