Dieser Termin war ganz nach dem Geschmack von Königin Camilla. Sie empfing das Team von Medical Detection Dogs im Clarence House und freute sich über ein Wiedersehen mit dem Labrador Retriever Freddy, dem sie vor zwei Jahren seinen Namen gab.
Königin Camilla (78) ist bekanntlich eine große Hundeliebhaberin. Die Ehefrau des britischen Königs Charles III. (77) ist Frauchen von gleich drei Vierbeinern: Snuff , Moley und Bluebell. Umso größer dürfte ihre Freude über einen kürzlichen Termin im Clarence House gewesen sein. Denn dabei traf sie einen tierischen Gast wieder.