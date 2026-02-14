Dieser Termin war ganz nach dem Geschmack von Königin Camilla. Sie empfing das Team von Medical Detection Dogs im Clarence House und freute sich über ein Wiedersehen mit dem Labrador Retriever Freddy, dem sie vor zwei Jahren seinen Namen gab.

Königin Camilla (78) ist bekanntlich eine große Hundeliebhaberin. Die Ehefrau des britischen Königs Charles III. (77) ist Frauchen von gleich drei Vierbeinern: Snuff , Moley und Bluebell. Umso größer dürfte ihre Freude über einen kürzlichen Termin im Clarence House gewesen sein. Denn dabei traf sie einen tierischen Gast wieder.

Camilla gab dem Hund seinen Namen Freddy Auf dem offiziellen Instagram-Account blickte das Königshaus am Freitagabend mit einem süßen Video auf den "besonderen Besucher" zurück. Camilla begrüßte einen Labrador Retriever der Organisation Medical Detection Dogs, über die sie die Schirmherrschaft hat. Der Hund war für sie kein Unbekannter: Die Königin gab Freddy im Jahr 2024 seinen Namen und streichelte ihn nun beim Wiedersehen ausgiebig. Das Königshaus merkte an, dass Freddy beim Treffen "seine königliche Etikette" zeigte und lobte, er habe in den vergangenen Jahren "hart an seiner Entwicklung zum vollqualifizierten medizinischen Warnassistenzhund gearbeitet".

Seit 2014 Schirmherrin

Königin Camilla ist seit 2014 Schirmherrin von Medical Detection Dogs, einer Wohltätigkeitsorganisation, die Hunde ausbildet, um Menschen mit komplexen Gesundheitsproblemen zu unterstützen. Laut der Organisation können Hunde mit ihrem außergewöhnlichen Geruchssinn darauf trainiert werden, kleinste Geruchsveränderungen bereits vor einem Notfall zu erkennen und die betroffene Person zu warnen, damit diese vorbeugende Maßnahmen ergreifen kann.