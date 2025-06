Mit As Ever und privat?: Herzogin Meghan freut sich auf all das Gute, das noch kommt

Auf dem Instagram-Account ihrer Marke "As Ever" hat Herzogin Meghan ein neues Bild von sich am Strand veröffentlicht. Sie beschwört "all das Gute", das noch kommen soll.

Mittlerweile sollte Herzogin Meghan (43) all die Kritik, die ihr fast immer entgegenschlägt, gewohnt sein. Die Ehefrau von Prinz Harry (40) polarisiert seit Jahren. Viele Beobachterinnen und Beobachter werden nicht müde, sie selbst für menschliche Momente zu kritisieren - wie zuletzt etwa für ein kurzes Instagram-Video, in dem sie hochschwanger und twerkend an der Seite Harrys zu sehen war.

Über den Account ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" hat sie jetzt zum Wochenende ein neues Foto veröffentlichen lassen. Auf dem geteilten Bild ist Meghan dabei zu sehen, wie sie bei strahlendem Sonnenschein durchs Wasser an einem Strand entlang rennt. Vermutlich ist die Aufnahme nahe ihres Zuhauses im kalifornischen Montecito entstanden. "Freue mich so sehr auf all das Gute, das noch kommt", heißt es dazu. Ob damit geplante Neuigkeiten rund um ihre Marke gemeint sind, oder ob sie damit auch auf ihr Privatleben anspielt, ist nicht klar - wäre aber naheliegend.

Mit einem ähnlichen Clip hatte sich Harrys Ehefrau schon zum Jahreswechsel auf Instagram zurückgemeldet, nachdem sie sich wegen der Hochzeit mit dem Royal aus den sozialen Medien zurückgezogen hatte. Auf ihrem "Meghan"-Account veröffentlichte sie ein Video, an dem sie ebenso barfuß am Strand entlang rannte. Mit dem Finger malte sie "2025" in den feuchten Sand.

Herzogin Meghan blickt gen Zukunft

Ein Insider hatte erst kürzlich dem "People"-Magazin verraten, dass sie in Richtung Zukunft gewandt sei, während ihren Ehemann die angespannten Beziehungen mit seiner Familie beschäftigen. "Sie wissen über alles Bescheid, was in England vor sich geht, aber sie werden nicht in die Details eingeweiht - es fehlt eindeutig an Vertrauen", zitierte das Magazin eine anonyme Quelle, die Harry und Meghan nahe stehen soll.

Die Herzogin betrachte die Angelegenheit demzufolge "sehr geschäftlich". Meghan sei zwar fest an Harrys Seite, aber sie wünsche sich angeblich, dass das Gestern ihn weniger belaste. Sie wolle, dass er präsenter in dem heutigen Leben sei, das die beiden sich gemeinsam mit ihren Kindern Archie (6) und Lilibet (4) in Kalifornien aufgebaut haben.