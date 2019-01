Mit Ann-Kathrin Götze im Stadion Fanliebe mit Chanel und Zara

Von hej 03. Januar 2019 - 15:39 Uhr

Ann-Kathrin Götze zeigt ihren Followern ihren Stadionalltag. Foto: Ann-Kathrin Götze/Youtube

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie eine Spielerfrau ein Fußballspiel verfolgt, wird nun erlöst. Ann-Kathrin Götze nimmt ihre Follower in ihrem neuesten Vlog mit in den Signal Iduna Park – und zeigt, worauf es beim Stadionbesuch wirklich ankommt.

Dortmund - Trikot, Schal, Bier, Kumpels – mit diesen Schlagwörtern können sich sicher viele Fußballfans anfreunden, wenn sie an einen Stadionbesuch denken. Doch es geht auch anders. Das zeigt Ann-Kathrin Götze in ihrem neuen Video-Blog eindrucksvoll. Dort nimmt die Frau von WM-Held Mario Götze ihre Follower mit auf einen Spieltag im Dortmunder Signal-Iduna Park. Ihre Gedanken drehen sich dabei ganz Fan-like um Chanel, Zara und Möhrensaft.

Ann-Kathrin Götze schaut tatsächlich Fußball

Zunächst einmal sei die Wahl der Schuhe wichtig. Klar, das hat Priorität Nummer eins beim Fußball. Kann ihr Gatte sicher bestätigen. Spielt ja auch nicht mit Multinocken, wenn es nass ist. Kurz noch den Mantel und das Handtäschchen angepriesen und schon kann es losgehen. Ah, nein. „Der Möhrensaft ist voll lecker“, fügt die Fußballgattin noch an. Dann kommt der Bruder (ein Bayern-Fan!!!) und ab geht die Luzie Richtung Stadion. Während der Fahrt gibt es aber noch wichtige Tipps für die Follower. Hände weg vom Handy beim Autofahren. Gott sei Dank hat der Beifahrer beide Hände frei und kann weiter filmen. Das Glück der Tüchtigen.

Endlich am BVB-Tempel angekommen, wird erst mal in der Tiefgarage geparkt. Dann geht’s hoch in den mollig-warmen VIP-Bereich – Stadionatmosphäre, Fanleben, Gänsehaut. Doch keine Sorge, es passiert noch: Ann-Kathrin Götze geht ins Freie und schaut, festhalten: Fußball. Mit ihrem Bruder. Dem Bayern-Fan. Ihr Mario wird leider erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Aber was soll’s. Toll war es.