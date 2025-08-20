Mit Anistons angeblichem Partner: Friends-Stars Jennifer Aniston und Courteney Cox genießen Doppeldate

Jennifer Aniston und Courteney Cox haben sich zu einem Dinner in Malibu getroffen. Cox kam mit Partner Johnny McDaid, Aniston erschien mit Jim Curtis. Der Life-Coach soll der neue Mann an ihrer Seite sein.
Die "Friends"-Stars Jennifer Aniston (56) und Courteney Cox (61) wurden in Malibu bei einem Doppeldate gesichtet. Wie "Page Six" berichtet, verbrachten Cox und ihr Partner Johnny McDaid (49) mit Aniston und Jim Curtis einen Abend im Restaurant Nobu. Der Life-Coach soll seit einigen Monaten der neue Mann an der Seite der Schauspielerin sein.