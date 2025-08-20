Mit Anistons angeblichem Partner: Friends-Stars Jennifer Aniston und Courteney Cox genießen Doppeldate

Jennifer Aniston und Courteney Cox haben sich zu einem Dinner in Malibu getroffen. Cox kam mit Partner Johnny McDaid, Aniston erschien mit Jim Curtis. Der Life-Coach soll der neue Mann an ihrer Seite sein.

Die "Friends"-Stars Jennifer Aniston (56) und Courteney Cox (61) wurden in Malibu bei einem Doppeldate gesichtet. Wie "Page Six" berichtet, verbrachten Cox und ihr Partner Johnny McDaid (49) mit Aniston und Jim Curtis einen Abend im Restaurant Nobu. Der Life-Coach soll seit einigen Monaten der neue Mann an der Seite der Schauspielerin sein.

Das Klatschportal der "New York Post" veröffentlichte zudem Paparazzi-Fotos, die Aniston in einem grauen Blazer, Jeans und mit Brille zeigen, ihre Haare fielen in sanften Wellen. Curtis trug ein offenes Jeanshemd über einem dunklen Shirt und einer schlichten Hose. Cox kombinierte zum gemeinsamen Abendessen eine Jeansjacke mit einem schwarzen Top und einem Satinrock. Ihr Partner begleitete sie in einem dunklen Outfit.

Seit "Friends" beste Freundinnen

Mit einer kleinen "Friends"-Reunion begeisterten Jennifer Aniston und Courteney Cox bereits am Sonntag ihre Fans. Auf Instagram teilten sie ein Selfie, auf dem beide strahlend in die Kamera blicken. "Wir sehen nebeneinander so süß aus... genau wie sie", kommentierte Cox und teilte einen weiteren Schnappschuss ihrer Pflegeprodukte in der Dusche. Über 1,1 Millionen Likes sammelte der Beitrag mittlerweile.

Jennifer Aniston und Courteney Cox lernten sich 1994 am Set der Kultserie "Friends" kennen. Auch mehr als 20 Jahre nach dem Serienende pflegen die beiden Schauspielerinnen eine enge Freundschaft.

Was läuft da zwischen Jennifer Aniston und Jim Curtis?

Während Courteney Cox seit über zehn Jahren mit dem Sänger Johnny McDaid liiert ist, wird über eine Beziehung von Jennifer Aniston und Jim Curtis bislang nur spekuliert. Anfang des Monats waren sie bei einem Doppeldate mit Jason Bateman und seiner Ehefrau Amanda Anka in New York City gesichtet worden. Im Juli sollen sie bereits Zeit mit dem Paar auf Mallorca verbracht haben.

Laut "Page Six" könnten sie jedoch schon länger ein Paar sein: Im April kommentierte Curtis ein Herz- sowie ein Muskel-Emoji unter einem Workout-Clip von Aniston. Eine Beziehung bestätigten sie bislang nicht. Curtis soll Berichten zufolge auch als Hypnotiseur, Autor und Redner arbeiten.