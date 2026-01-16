Andrea Sawatzki und Christian Berkel melden sich mit "Ein Taxi für zwei" zurück. In ihrer vierten gemeinsamen Komödie geht es um einen griesgrämigen Autor, der heimlich Liebesromane schreibt - und eine Taxifahrerin, die sein Geheimnis retten soll.

Was passiert, wenn ein miesepetriger Schriftsteller ausgerechnet eine Taxifahrerin braucht, um sein bestgehütetes Geheimnis zu wahren? Die Antwort liefern Andrea Sawatzki (62) und Christian Berkel (68) in "Ein Taxi für zwei", ihrer mittlerweile vierten gemeinsamen Komödie für die ARD. Der Film feiert am Freitag, 16. Januar 2026, um 20:15 Uhr im Ersten seine TV-Premiere. In der ARD/ZDF-Mediathek ist er bereits abrufbar.

Die Geschichte klingt nach klassischer Verwechslungskomödie - und ist doch viel mehr. Christian Berkel schlüpft in die Rolle des Autors Gregor Basil, dem unter eigenem Namen nur ein einziger Bestseller gelang. Sein Erfolgsrezept? Er veröffentlicht unter dem Pseudonym "Vanessa Fox" Liebesromane, die sich blendend verkaufen. Dumm nur, dass sein neuestes Werk "Herzmuskelkater" für einen Preis nominiert wird. Einen Preis, den man persönlich abholen muss.

Taxifahrerin wird zur Retterin

Hier kommt Andrea Sawatzki ins Spiel. Sie verkörpert die lebensfrohe Taxifahrerin Elke Schüssler, die zufällig genauso aussieht, wie sich das Publikum die mysteriöse Vanessa Fox vorstellt. Das perfekte Double - zumindest in der Theorie. Denn zwischen der direkten, herzlichen Elke und dem schroffen Einzelgänger Gregor will sich partout keine Harmonie einstellen.

"Damit ist das Geheimnis an sich ja schon fast verraten: Gegensätze ziehen sich an", erklärt Sawatzki im Interview. Berkel ergänzt: "Ja, beide stolpern über ihre eigenen Widerstände, ihre Angst vor Nähe und entdecken dabei ihre Sehnsucht danach. Daraus haben die Autoren auf wunderbare Weise Funken geschlagen."

Komödie ist harte Arbeit

Das Drehbuch stammt aus der Feder von David Ungureit ("Das Pubertier") und Marc Terjung ("Danni Lowinski"), die Regie übernahm Stefan Bühling ("Legal Affairs"). Lavinia Wilson (45) begeistert in einer Nebenrolle als exzentrische Verlegerin Caroline Tuta. Gedreht wurde von November bis Dezember 2024 in Köln und Umgebung.

Was den besonderen Reiz der Komödie ausmacht? "Ich liebe den Witz und die Schlagfertigkeit, mit denen unsere Figuren im wahrsten Sinn des Wortes ums Überleben kämpfen", sagt Sawatzki. Dabei betont sie, dass Komödie alles andere als leichte Kost sei: "Eine Komödie kann nur 'komisch' auf den Zuschauer wirken, wenn man sie ernst nimmt. Man sollte nie versuchen, lustig zu sein."

Berkel sieht das ähnlich: "Beim Zuschauen ist man den Figuren immer einen Schritt voraus und schaut ihnen mit einem lachenden Auge beim Scheitern zu."

Neuer Name für bewährte Reihe

Übrigens trägt "Ein Taxi für zwei" als erster Film der Reihe einen neuen Titel. Statt "... für Anfänger" heißt es künftig "... für zwei". Die bisherigen Komödien - "Scheidung für Anfänger", "Sportabzeichen für Anfänger" und "Entführen für Anfänger" - bekommen damit Gesellschaft unter neuem Label.

"Mit der Umbenennung rücken wir bewusst die beiden Hauptfiguren der Filme in den Mittelpunkt, die - wenngleich als immer neue Figuren - in jedem Film auf eine unnachahmliche Art und Weise von Andrea Sawatzki und Christian Berkel verkörpert werden", erklärt Christoph Pellander, Redaktionsleiter und designierter Geschäftsführer der ARD Degeto Film. "Die beiden sind das Herzstück der Reihe", fügt er über das Schauspielerehepaar hinzu.

Ein fünfter Film ist bereits in Arbeit: "Ein Nachthemd für zwei" wird derzeit in Köln gedreht - mit Armin Rohde in einer tragenden Rolle.