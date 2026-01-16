Andrea Sawatzki und Christian Berkel melden sich mit "Ein Taxi für zwei" zurück. In ihrer vierten gemeinsamen Komödie geht es um einen griesgrämigen Autor, der heimlich Liebesromane schreibt - und eine Taxifahrerin, die sein Geheimnis retten soll.
Was passiert, wenn ein miesepetriger Schriftsteller ausgerechnet eine Taxifahrerin braucht, um sein bestgehütetes Geheimnis zu wahren? Die Antwort liefern Andrea Sawatzki (62) und Christian Berkel (68) in "Ein Taxi für zwei", ihrer mittlerweile vierten gemeinsamen Komödie für die ARD. Der Film feiert am Freitag, 16. Januar 2026, um 20:15 Uhr im Ersten seine TV-Premiere. In der ARD/ZDF-Mediathek ist er bereits abrufbar.