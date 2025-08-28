Die Dreharbeiten zum nächsten "Star Wars"-Film haben begonnen, teilt Lucasfilm mit. Daneben gibt es ein erstes Foto zu "Starfighter" - und die offizielle Bestätigung des Casts.
Schon bald werden "Star Wars"-Fans Ryan Goslings (44) Debüt in der weit, weit entfernten Galaxis erleben können. Im Mai 2027 soll "Star Wars: Starfighter" in den Kinos starten. Shawn Levy (57), der Regisseur des Films, hat jetzt den Drehstart verkündet. "Ich fühle mich zutiefst aufgeregt und geehrt, da wir mit der Produktion von 'Star Wars: Starfighter' beginnen", sagte Levy in einer offiziellen Mitteilung. Zudem sind weitere Cast-Mitglieder neben Gosling erstmals bestätigt worden.