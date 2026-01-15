"The Housemaid" ist ein packender Thriller mit Starbesetzung: Sydney Sweeney und Amanda Seyfried liefern fesselnde Performances ab. Regisseur Paul Feig gelingt die Mischung aus Thriller und Comedy.
Literaturfreunde können sich 2026 auf ein wahres Filmfest freuen, denn dieses Jahr kommen einige Buchadaptionen in die Kinos. Bereits am 9. Januar startete auf Netflix die Verfilmung von Emily Henrys (34) Bestseller "Kein Sommer ohne dich" - eine romantische Geschichte ganz im typischen Stil der Autorin. Nur einen Monat später folgt mit "Wuthering Heights - Sturmhöhe" ein echtes Kino-Highlight: Der Klassiker von Emily Brontë wurde von Oscarpreisträgerin Emerald Fennell (40) neu interpretiert und beeindruckt mit Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28) in den Hauptrollen.