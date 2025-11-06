Das NDR produziert zwei neue Kieler "Tatort"-Folgen mit dem neuen Ermittler-Duo Almila Bagriacik und Karoline Schuch. Jutta Speidel spielt dabei in "Der Goldspinner" die Episodenhauptrolle.

Die ARD zeigt Vertrauen in das neue Kieler Ermittler-Duo. Noch bevor ihr gemeinsames Debüt im Fernsehen ausgestrahlt wird, entstehen aktuell zwei weitere Folgen mit den Kieler-Ermittlerinnen Almila Bagriacik (35) und Karoline Schuch (44). Für die neuen Episoden mit den Titeln "Der Goldspinner" und "Wer Wölfe ruft" schlüpft Bagriacik erneut in die Rolle der Kommissarin Mila Şahin, während Karoline Schuch wieder Kriminalpsychologin Elli Krieger verkörpert. Sie feiern nächstes Jahr mit der "Tatort"-Doppelfolge "Unter Freunden" und "Unter Feinden" ihr Debüt.

Die Dreharbeiten finden bis zum 19. November in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins sowie in Hamburg statt. Grimme-Preisträger und Regisseur Jens Wischnewski (44) inszeniert die neuen Episoden. Marija Erceg, die schon die "Tatort"-Folge "Was bleibt" geschrieben hat, ist für das Drehbuch von "Der Goldspinner" verantwortlich. Christoph Busche (45) hat das Drehbuch zu "Wer Wölfe ruft" verfasst.

Hochkarätige Besetzung

Darüber hinaus übernimmt Jutta Speidel (71) die Episodenhauptrolle in "Der Goldspinner". Es ist ihre erste "Tatort"-Rolle seit 1998. Franziska Hartmann (41) spielt die Hauptrolle in "Wer Wölfe ruft". Sie gewann im vergangenen Jahr den Deutschen Schauspielpreis für ihre Darbietung im Drama "Monster im Kopf".

In der Folge "Der Goldspinner" untersuchen Elli Krieger und Mila Sahin die Fußballszene, denn ein gewalttätiger Fußballfan wird tot aufgefunden. In "Wer Wölfe ruft" machen die beiden Jagd nach einem Serienmörder.