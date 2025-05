1 Prinzessin Kate mit den Kindern Charlotte, George und Louis. Foto: imago images/i Images/Stephen Lock

Ein selten gewordener Auftritt der ganzen Familie: Prinzessin Kate hat sich beim VE Day mit Ehemann William und den drei gemeinsamen Kindern gezeigt. Dabei strahlte sie in einem burgunderroten Ensemble.











Prinzessin Kate (43) stach am heutigen VE Day in London einmal mehr aus der Menge heraus. Bei den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa strahlte die Ehefrau von Prinz William (42) in einem burgunderroten Mantel von Designerin Emilia Wickstead.