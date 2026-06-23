Sarah Jessica Parker hat ihren Zwillingstöchtern Loretta und Tabitha zum 17. Geburtstag gratuliert. Auf Instagram teilte die Schauspielerin seltene Fotos und eine herzliche Widmung an die beiden Teenager.

"Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker (61) hat den 17. Geburtstag ihrer Zwillingstöchter mit einer öffentlichen Liebeserklärung begangen. Am Montag teilte die Schauspielerin auf Instagram mehrere seltene Aufnahmen von Marion Loretta Elwell und Tabitha Hodge Broderick und schrieb dazu eine herzliche Botschaft.

"22. Juni 2009", begann Parker ihre Bildunterschrift mit Verweis auf das Geburtsdatum der beiden. "Heute seid ihr 17. Und weise. Und gut. Und glücklich. Und auf wunderbare Weise auf deinem Weg. Und lustig. Und eine treue Freundin. Und geliebte Töchter." Abschließend richtete sie sich direkt an ihre Kinder: "Alles Gute zum Geburtstag, meine liebste Loretta und Tabitha. In Bewunderung und mit all meiner Liebe."

"Ich finde meine Zwillinge wirklich sympathisch"

Mit ihrem Ehemann Matthew Broderick (64) hat Parker neben den Zwillingen, die per Leihmutter zur Welt kamen, auch den älteren Sohn James Wilkie (23). Das Paar hält seine Kinder weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, doch im Laufe der Jahre gewährte die Schauspielerin immer wieder kleine Einblicke in deren Leben. Im April 2025 äußerte sich der "And Just Like That..."-Star in der Sendung "Jenna and Friends" über ihre Töchter und erzählte von der Erziehung. "Ich habe das Gefühl, es gibt eine etwas ungerechte Vorstellung von Teenager-Zwillingsmädchen. Ich finde meine Zwillinge wirklich sympathisch."

Im Gespräch mit den Moderatoren Jenna Bush Hager und Justin Sylvester schwärmte Parker weiter von den Persönlichkeiten ihrer Töchter: "Ich liebe ihre Gesellschaft wirklich. Sie sind so interessant." Allgemein seien die beiden "wirklich lieb und neugierig".

Bereits in einem Interview mit "People" aus dem Jahr 2018 hatte Parker über die enge Bindung der Schwestern gesprochen, die trotz ihrer Verbundenheit unterschiedliche Charaktere hätten. "Sie sind einander wirklich sehr zugetan, aber sie sagen auch: 'Ich brauche Zeit für mich allein.' Tabitha kann sich stundenlang allein beschäftigen. Loretta muss sich ständig rückversichern."