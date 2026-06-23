Sarah Jessica Parker hat ihren Zwillingstöchtern Loretta und Tabitha zum 17. Geburtstag gratuliert. Auf Instagram teilte die Schauspielerin seltene Fotos und eine herzliche Widmung an die beiden Teenager.
"Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker (61) hat den 17. Geburtstag ihrer Zwillingstöchter mit einer öffentlichen Liebeserklärung begangen. Am Montag teilte die Schauspielerin auf Instagram mehrere seltene Aufnahmen von Marion Loretta Elwell und Tabitha Hodge Broderick und schrieb dazu eine herzliche Botschaft.