Mit Ali Güngörmüş und Ralf Zacherl: Sonja Zietlow moderiert die neue VOX-Kochshow Hensslers Dreamteam

Ab dem 26. Oktober zeigt VOX "Hensslers Dreamteam" in der Primetime. Steffen Henssler tritt gemeinsam mit Ali Güngörmüş und Ralf Zacherl gegen andere Spitzenteams an. Moderiert wird das neue Koch-Spektakel von Sonja Zietlow.
Wenn drei der bekanntesten TV-Köche Deutschlands gemeinsam am Herd stehen, verspricht das große Unterhaltung. Ab dem 26. Oktober 2025 um 20:15 Uhr präsentiert VOX mit "Hensslers Dreamteam" eine neue Primetime-Show, moderiert von Sonja Zietlow (57). Steffen Henssler (53) bildet zusammen mit Ali Güngörmüş (48) und Ralf Zacherl (54) ein schlagkräftiges Trio, das gegen andere hochkarätige Kochteams antritt.