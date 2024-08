Mit abgedrehtem Jim Carrey: Erster offizieller Trailer zu Sonic 3

1 Keanu Reeves leiht in "Sonic the Hedgehog 3" dem Antagonisten Shadow seine Stimme. Foto: Paramount Pictures/Sega of America

Der erste Trailer zu "Sonic 3" ist da. Zu sehen im Teaser zum dritten Teil der Videospielverfilmung ist ein völlig irrer Jim Carrey. Zu hören ist Keanu Reeves als böser Igel - wenn auch natürlich nur in der englischen Fassung.











An Weihnachten, genauer gesagt am 26. Dezember 2024, startet "Sonic the Hedgehog 3" in den deutschen Kinos. Paramount Pictures hat nun den ersten offiziellen Trailer zur Videospielverfilmung veröffentlicht. Es gibt neben dem Vorschauvideo im englischen Original auch bereits eine Version auf Deutsch. Doch in der Synchro geht die wichtigste Personalie des dritten Teils verloren. Keanu Reeves (59) spricht erstmals Shadow. Der schwarze Igel ist in vielen "Sonic"-Spielen von Sega der Widersacher des blauen Titelhelden.