Mit A Complete Unknown: Highlights der Berlinale 2025: Timothée Chalamet kommt nach Berlin

19 Filme stehen bei der Berlinale 2025 in Konkurrenz um den Goldenen Bären. Auch Timothée Chalamet kommt zum Filmfest in die Hauptstadt. Chancen auf den Bären haben er und sein Film aber nicht.

Das Programm der Berlinale 2025 steht fest. Am Dienstag gaben die Veranstalter des Filmfests alle 19 Filme bekannt, die im Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären konkurrieren werden. Auch Schauspielstar Timothée Chalamet (29) wird seinen neuesten Film in der Hauptstadt präsentieren. Doch dieser ist nicht Teil des Wettbewerbs.

"A Complete Unknown" im Berlinale Special

Im Rahmen der Berlinale Special feiert "A Complete Unknown" Deutschlandpremiere. In dem Biopic von Regisseur James Mangold (61) wird Chalamet zu Bob Dylan (83). Der Film erzählt das Leben und die Karriere des Musikers. Chancen auf den Goldenen Bären hat der Streifen allerdings nicht.

Insgesamt 19 Filme treten im Hauptwettbewerb an. Die diesjährige Auswahl zeige "die ganze Bandbreite des Kinos und bieten faszinierende Einblicke in verschiedene Leben und Orte", so Intendantin Tricia Tuttle (55) laut Mitteilung. Dazu zählt auch der neueste Film von Richard Linklater (64) "New Moon" mit Ethan Hawke (54) und Margaret Qualley (30) in den Hauptrollen. Der mexikanische Filmemacher Michel Franco (45) stellt seinen Film "Dreams" mit Jessica Chastain (47) vor.

Aus Deutschland ist "Was Marielle weiß" von Frédéric Hambalek (38) vertreten. In dem Film mit Julia Jentsch (46) und Felix Kramer (51) geht es um Eltern, die entdecken, dass ihr Kind plötzlich telepathische Fähigkeiten entwickelt hat. Zudem stellt Ameer Fakher Eldin (33) seinen Film "Yunan" mit unter anderem Sibel Kekilli (44) und Tom Wlaschiha (51) vor.

"Das Licht" eröffnet die Berlinale

Die 75. Internationalen Filmfestspiele Berlin beginnen am 13. Februar. Eröffnet wird die Berlinale in diesem Jahr mit der Weltpremiere von Tom Tykwers (59) neuestem Kinofilm "Das Licht", wie die Veranstalter bereits im Dezember mitteilten.

Auch war bereits bekannt, dass die Schauspielerin Tilda Swinton (64) für ihr Lebenswerk mit einem Goldenen Ehrenbären ausgezeichnet wird. "Die Bandbreite von Tilda Swintons Werk ist atemberaubend", so Tuttle in der Mitteilung. "Tilda ist eines unserer modernen Filmidole und seit langem auch Teil der Berlinale-Familie." Das Filmfest in der Hauptstadt läuft bis 23. Februar.