Mit A better Place im TV: Meryem Moutaoukkil: Mehr als nur Emilio Sakrayas Mama

Sie ist ehemalige Sportlerin, Schauspielerin, spirituelle Lebensberaterin - und Mutter der Schauspieler Emilio Sakraya (28) und Ilyes Raoul (20). Meryem Moutaoukkil (geb. 1971) hat vieles im Leben zurückgestellt, um ihren Söhnen den Weg zu ebnen. "Ich wollte, dass sie ihre Talente entfalten und ihre Träume leben können, ohne die Hürden zu spüren, die mir damals im Weg standen", sagt die ehemalige marokkanische Meisterin im 400-Meter-Hürdenlauf im Interview mit spot on news.

Gemeinsam vor der Kamera

"Ich bin unglaublich stolz auf meine Söhne und bewundere, mit welcher Stärke, Kreativität und Ausdauer sie ihren Weg in der Öffentlichkeit gehen." Ihr ältester Sohn Emilio begann seine beeindruckende Karriere schon in jungen Jahren. Seine erste bedeutende Rolle spielte er 2010 als junger Bushido (46) im Film "Zeiten ändern dich". In Fatih Akins (51) "Rheingold" und Til Schweigers (61) "Die Rettung der uns bekannten Welt" stand er gemeinsam mit seiner Mutter vor der Kamera.

"Diese kleinen Rollen waren für mich nicht nur beruflich, sondern vor allem auch persönlich bedeutsam", erzählt Moutaoukkil. Die familiäre Verbindung verleihe solchen Projekten eine "besondere, authentische Dynamik".

"Enger und regelmäßiger Austausch"

Doch nicht nur vor der Kamera ist Moutaoukkil eine wichtige Stütze für ihren Sohn. Als erfahrene "ThetaHealing"-Lehrerin und spirituelle Beraterin hilft sie ihm auch dabei, mit dem Druck der Öffentlichkeit umzugehen. Neben der Schauspielerei ist Sakraya auch als Musiker erfolgreich. Sein jüngerer Bruder war neben "Rheingold" unter anderem in den Filmen "Bibi & Tina: Tohuwabohu Total" und "TKKG - Jede Legende hat ihren Anfang" zu sehen.

"Wenn sich ein neues, passendes Projekt ergibt, würde ich mich sehr darüber freuen, wieder gemeinsam mit ihnen zu arbeiten - vielleicht sogar in größeren Rollen", wünscht sich Moutaoukkil. Wenn es um neue Projekte geht, herrscht in der Familie ein reger Austausch. "Unsere Gespräche sind immer bereichernd, weil jeder von uns seine eigene Perspektive einbringt", beschreibt Moutaoukkil die Dynamik mit ihren Söhnen. Dabei spart sie nicht mit Feedback - "oft kritisch, aber immer wohlwollend".

Prägnante Nebenrolle in der ARD-Serie "A better Place"

Ab dem 22. Januar ist die Schauspielerin in der achtteiligen Drama-Serie "A better Place" im Ersten in einer prägnanten Nebenrolle zu sehen. Die Serie behandelt die Frage, ob eine Welt ohne Gefängnisse möglich wäre. "Die Zuschauer dürfen sich darauf einstellen, Charaktere zu erleben, deren innere Kämpfe sie bewegen und zum Nachdenken anregen werden", verspricht sie.

Weitere spannende Projekte stehen bereits in den Startlöchern - auch internationale Rollen könnten bald folgen. Zudem arbeitet die vielseitige Künstlerin an ihrer eigenen Serie und widmet sich ihrer Musik. Die Unterstützung ihrer Söhne dürfte ihr dabei gewiss sein.