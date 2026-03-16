Mit 89 Jahren: Zurück in die Zukunft-Schauspieler Matt Clark ist gestorben

Der Charakterdarsteller Matt Clark, bekannt aus unzähligen Hollywood-Western und "Zurück in die Zukunft III", ist tot. Er starb im Alter von 89 Jahren an Komplikationen nach einer Rückenoperation.
Matt Clark ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler, der mehr als sechs Jahrzehnte im Filmgeschäft tätig war, starb am Sonntag in seinem Haus in Austin, Texas. Er wurde 89 Jahre alt. Als Todesursache nannte seine Frau Sharon Mays gegenüber dem Branchenmagazin "Variety" Komplikationen nach einer Rückenoperation. Tochter Amiee Clark, selbst Produzentin, bestätigte dem "Hollywood Reporter", ihr Vater habe sich einige Monate zuvor den Rücken gebrochen.