Mit 88 Jahren gestorben: US-amerikanischer TV-Richter Frank Caprio ist tot

Der US-amerikanische Richter Frank Caprio ist tot. Er wurde durch seine Gerichtssendung "Caught in Providence" weltberühmt und ging regelmäßig viral. Nun starb er im Alter von 88 Jahren an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Mit der TV-Gerichtssendung "Caught in Providence" erlangte der US-amerikanische Richter Frank Caprio (1936-2025) weltweite Berühmtheit. Jetzt ist er im Alter von 88 Jahren verstorben. Das teilte seine Familie über seinen Instagram-Account mit. Demnach starb er "nach einem langen und mutigen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs friedlich".