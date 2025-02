Mit 88 Jahren gestorben: Ralf Moeller trauert um seine Mutter Ursula

1 Ralf Möller nimmt auf Instagram Abschied von seiner Mutter. Foto: imago/Eibner / Eibner-Pressefoto

Schwerer Verlust für Ralf Moeller: Seine Mutter Ursula ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Auf Instagram nimmt der Schauspieler mit bewegenden Worten Abschied.











"Gladiator"-Star Ralf Moeller (66) trauert um seine geliebte Mutter Ursula. Wie der Schauspieler am Mittwoch auf Instagram mitteilte, verstarb sie im Alter von 88 Jahren. "Ich danke Dir für all die Liebe und Geborgenheit, die Du mir und all den anderen gegeben hast", schrieb der Schauspieler zu einem Bild, das ihn gemeinsam mit seiner Mutter zeigt. Am 14. Februar wäre sie 89 Jahre alt geworden.