Mit 86 Jahren verstorben: Oscar-nominierte Schauspielerin Samantha Eggar ist tot

Ein stiller Abschied im Kreise der Liebsten: Die britische Schauspielerin Samantha Eggar ist tot. Die Oscar-nominierte Darstellerin verstarb am Mittwoch, den 15. Oktober, in ihrem Zuhause in Sherman Oaks, Kalifornien. Das bestätigte ihre Tochter, die Schauspielerin Jenna Stern, via Instagram. Eggar wurde 86 Jahre alt und hatte nach Angaben ihrer Familie fünf Jahre lang gegen eine Krankheit gekämpft.