Mit 86 Jahren: Tschechische Film-Ikone Jana Brejchová ist gestorben

Sie spielte in mehr als 110 Produktionen, galt als die "tschechische Brigitte Bardot" und war auch dem deutschen Publikum ein Begriff: Die Schauspielerin Jana Brejchová ist am 7. Februar nach langer Krankheit im Alter von 86 Jahren verstorben.
Tschechien hat eine seiner großen Filmlegenden verloren: Am Freitag ist die Schauspielerin Jana Brejchová nach langer Krankheit im Alter von 86 Jahren gestorben. Ihre Tochter, die Schauspielerin Tereza Brodská (57), bestätigte den Tod "nach langer Krankheit" gegenüber der tschechischen Tageszeitung "MF Dnes".