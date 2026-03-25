Der berühmte Songwriter Chip Taylor ist mit 86 Jahren gestorben. Der Schöpfer von Hits wie "Wild Thing" war auch der Onkel von Hollywoodstar Angelina Jolie.
Angelina Jolies (50) Onkel Chip Taylor ist tot. Der berühmte Songwriter, der hinter dem Rockklassiker "Wild Thing" aus dem Jahr 1966 steckt - ist am Montag im Alter von 86 Jahren in einem Hospiz verstorben, wie ein Freund Taylors, der Grammy-Gewinner Billy Vera (81), mitteilte. "RIP: Chip Taylor, mein Freund und Songwriting-Mentor", schrieb Vera auf Instagram.