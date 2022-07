1 James Caan ist tot. Der Schauspieler ist mit 82 Jahren gestorben. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Los Angeles - Trauer in Hollywood nach dem Tod von James Caan: der Star aus Filmen wie "Der Pate" und "Misery" ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

"Mit großer Trauer" teile sie den Tod von "Jimmy" mit, schrieb seine Familie auf dem Twitter-Konto des Schauspielers. Demnach war er am Mittwochabend gestorben. Caans Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Tod des Schauspielers. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

Zahlreiche Filmschaffende bekundeten ihre Trauer und würdigten den Verstorben. Auf Caans Sternenplakette auf dem "Walk of Fame" wurden am Donnerstag Blumen abgelegt. Auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood hatte der Schauspieler 1978 seine Ehrenplakette enthüllt.

"Der Pate"-Regisseur Francis Ford Coppola würdigte Caan als alten Freund und langen Wegbegleiter. "Seine Filme und die vielen großartigen Rollen, die er spielte, werden niemals in Vergessenheit geraten", schrieb Coppola in einer Mitteilung an "Deadline.com". Caan sei einer der lustigsten Menschen gewesen, die er je gekannt habe. Auch Al Pacino und Robert De Niro trauerten um ihren Kollegen aus dem Mafiadrama.

Caans Karriere

Die Rolle des Mafioso Santino "Sonny" Corleone in "Der Pate" machte Caan in den 1970er Jahren berühmt. Sie brachte ihm 1973 eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller ein. Mit Filmen wie "Rollerball", "Funny Girl", "Ein anderer Mann, eine andere Frau" und "Der Einzelgänger" setzte er seine Karriere fort.

Mit dem Horrorthriller "Misery" kam der Charakterdarsteller Anfang der 1990er Jahre erneut groß heraus. Regisseur Reiner knüpfte sich eine Vorlage von Stephen King vor, in der ein Bestsellerautor (Caan) einer wahnsinnigen Verehrerin (Kathy Bates) in die Hände fällt. Die Nachricht von seinem Tod habe ihr das Herz gebrochen, schrieb Bates am Donnerstag auf Twitter. Sie sei schockiert und sprachlos. "Danke, Jimmy. Liebe dich, deine "Kat"", fügte die Schauspielerin hinzu.

Caan war in einer jüdischen Familie in der New Yorker Bronx aufgewachsen. Der fünffache Vater war viermal verheiratet, seine letzte Ehe wurde 2009 geschieden.

Als letzten Film habe Caan in diesem Jahr "Fast Charlie" abgedreht, berichtete das Branchenblatt "Variety". In dem Triller unter der Regie von Phillip Noyce spielte er an der Seite von Bond-Star Pierce Brosnan einen alternden Mafiaboss. Der Kinostart ist für 2023 geplant.