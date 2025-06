Mit 81 Jahren gestorben: Stars und Kollegen trauern um NDR-Legende Carlo von Tiedemann

1 Jan Hofer und Kollegen haben sich von Carlo von Tiedemann (Foto) verabschiedet. Foto: Imago Images/Stephan Wallocha

Der langjährige NDR-Moderator Carlo von Tiedemann ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Viele Promis und Kollegen nehmen in den sozialen Medien Abschied.











Große Trauer um Carlo von Tiedemann (1943-2025): Der Moderator ist am 8. Juni im Alter von 81 Jahren in Hamburg verstorben. Das teilte der NDR mit, für den Carlo von Tiedemann viele Jahre sowohl im Radio als auch im Fernsehen gearbeitet hat. Einige Promis haben sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und sich von dem Moderator rührend verabschiedet.