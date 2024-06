Mit 79 Jahren: US-Country-Sänger Kinky Friedman gestorben

1 Der Country-Sänger, Satiriker, Autor und Aktivist Kinky Friedman ist im Alter von 79 Jahre gestorben. Foto: Eric Gay/AP

Er galt als der «Frank Zappa der Country Musik»: Kinky Friedman war bekannt für seine oft satirischen Countrylieder. Sogar einen Ausflug in die US-Politik wagte er. Nun ist der Sänger gestorben.











Kerrville - Der US-Countrysänger und Buchautor Kinky Friedman ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Er habe "in den letzten Jahren große Schmerzen und unvorstellbare Verluste erlitten, aber er hat nie seinen Kampfgeist und seinen scharfen Verstand verloren", wurde auf seinem offiziellen Kanal auf der Plattform X mitgeteilt. Friedman sei im Kreise seiner Familie und Freunde in der Stadt Kerrville im US-Bundesstaat Texas gestorben.