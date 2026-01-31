Mit 79 Jahren: Sanford and Son-Star Demond Wilson gestorben

Der Schauspieler Grady Demond Wilson, der als Lamont Sanford in der NBC-Serie "Sanford and Son" bekannt wurde, ist im Alter von 79 Jahren verstorben.
Der US-amerikanische Schauspieler Grady Demond Wilson (1946-2026) ist tot. Der Star der NBC-Sitcom "Sanford and Son" verstarb am Freitagmorgen (30. Januar) in seinem Zuhause in Palm Springs, Kalifornien mit 79 Jahren. Sein Sohn Demond Wilson Jr. bestätigte dem US-Promiportal "TMZ" den Tod seines Vaters. Er sei an Komplikationen in Zusammenhang mit einer Krebserkrankung gestorben. "Ich habe ihn geliebt. Er war ein großartiger Mann", trauert Demond Wilson Jr.