Mit 79 Jahren: Sanford and Son-Star Demond Wilson gestorben

Der Schauspieler Grady Demond Wilson, der als Lamont Sanford in der NBC-Serie "Sanford and Son" bekannt wurde, ist im Alter von 79 Jahren verstorben.

Der US-amerikanische Schauspieler Grady Demond Wilson (1946-2026) ist tot. Der Star der NBC-Sitcom "Sanford and Son" verstarb am Freitagmorgen (30. Januar) in seinem Zuhause in Palm Springs, Kalifornien mit 79 Jahren. Sein Sohn Demond Wilson Jr. bestätigte dem US-Promiportal "TMZ" den Tod seines Vaters. Er sei an Komplikationen in Zusammenhang mit einer Krebserkrankung gestorben. "Ich habe ihn geliebt. Er war ein großartiger Mann", trauert Demond Wilson Jr.

Als Lamont Sanford wurde er bekannt Von 1972 bis 1977 verkörperte Wilson in "Sanford and Son" die Rolle des Lamont Sanford, Sohn des mürrischen Schrotthändlers Fred Sanford. Die Serie avancierte zu einem der erfolgreichsten Formate der 1970er-Jahre. 2009 widmete Wilson seine Memoiren "Second Banana: The Bittersweet Memoirs of the Sanford & Son Years" der Zeit bei der Serie.

Weitere Hauptrollen übernahm Wilson in den Sitcoms "Baby... I'm Back!" und "The New Odd Couple". 1993 hatte Wilson in dem Film "Mein Freund, der Entführer" einen weiteren großen Auftritt. Mitte der 2000er-Jahre wurde es dann still um den Schauspieler. Erst nach fast 20 Jahren Pause kehrte er 2023 mit "Eleanor's Bench" noch einmal vor die Kamera zurück.

Wilson war nicht nur Schauspieler, sondern diente auch kurze Zeit in der US-Armee während des Vietnamkriegs, wo er verwundet wurde. Sein Glaube spielte eine zentrale Rolle in seinem Leben: 1984 wurde er zum Pfarrer geweiht. Zehn Jahre zuvor gab er dem Model Cicely Johnston das Jawort. Das Paar bekam sechs Kinder.