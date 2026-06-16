Mit 77 auf großer Tour: Peter Fritsch radelt 666,66 Kilometer bis nach Malmsheim

Mit viel Jubel wird Peter Fritsch in Malmsheim empfangen. Hinter dem 77-Jährigen liegen sieben Tage auf dem Rad – und eine Geschichte über Ausdauer, Zahlenliebe und Familie.

Als Peter Fritsch am Freitagnachmittag in Malmsheim auf die letzten Meter einbiegt, ist das Ziel schon von weitem zu sehen. Seine Familie steht am Straßenrand, schwenkt bunte Pompons, hält ein blaues Banner hoch und spannt ein rotes Band über die Straße. „666 KM SUPER OPA OLE OLE“ steht auf dem Banner. Dann rollt der 77-Jährige auf seinem Fahrrad heran, hebt kurz die Hand, fährt durch das Zielband und wird von seiner Familie jubelnd empfangen.

Sohn Tile, Schwiegertochter Julia, die Enkel Linda und Malte sowie seine Frau Renate Schwarzer, die alle Jeany nennen, warten auf ihn. Fritsch lacht, steigt vom Rad, wird umarmt. Auf seinem Radcomputer steht die Zahl, auf die er die letzten Meter genau abgestimmt hat: 666,66 Kilometer.

Geplant war ursprünglich sogar noch mehr. Peter Fritsch wollte mit 77 Jahren in sieben Tagen 777 Kilometer fahren – von seiner Heimat im Braunschweiger Land bis nach Renningen-Malmsheim, wo sein Sohn mit seiner Familie lebt. Jeden Tag 111 Kilometer, sieben Tage lang. Es wäre die perfekte Schnapszahlentour gewesen. Doch unterwegs kam einiges anders.

Die ersten 333 Kilometer mit Bremsproblem

Die ersten drei Tage seien deutlich härter gewesen als erwartet, erzählt Fritsch kurz nach der Ankunft – auch wegen eines technischen Problems. Am Hinterrad schliff die Scheibenbremse, ohne dass er es zunächst bemerkte. „Ich bin die ersten 333 Kilometer praktisch mit gebremstem Hinterrad gefahren“, sagt er. Normalerweise komme er auf solchen Strecken auf etwa 20 Kilometer pro Stunde, mit dem Bremsproblem seien es oft nur 15 gewesen – bei deutlich größerem Kraftaufwand.

Erst ein Platten brachte die Wende. Weil ohnehin eine Wechselstelle zwischen Fulda und Main anstand, ließ sich Fritsch abholen und brachte das Rad in eine Werkstatt. Dort fiel dem Mechaniker auf, dass sich das Hinterrad kaum frei drehte. Der Platten wurde repariert, die Bremse ebenfalls. Der ursprüngliche Plan mit den 777 Kilometern war damit zwar nicht mehr zu halten, doch die Reise ging weiter. Ans Aufgeben dachte er „keine Sekunde.“

Aus der geplanten Schnapszahl 777 wurde am Ende eine neue: 666,66 Kilometer. Für Peter Fritsch passte auch das. Zumal diese Zahl an eine frühere Tour erinnerte. Schon mit 66 Jahren war er sechs Tage lang unterwegs gewesen und hatte 666 Kilometer von Amsterdam nach Hamburg zurückgelegt. Damals habe er bereits gesagt: „Mit 77 komme ich zu euch.“ Ganz ernst genommen habe das in der Familie damals wohl niemand. Doch je näher der 77. Geburtstag rückte, desto mehr wurde aus dem Spruch ein Plan. Im Februar verkündete Fritsch bei seiner Geburtstagsfeier, dass er es tatsächlich machen wolle.

Ein früherer Mathematiklehrer spielt mit Zahlen

Dass ausgerechnet Schnapszahlen für ihn eine solche Bedeutung haben, kommt nicht von ungefähr. Fritsch war Mathematiklehrer. „Ich spiele mit Zahlen schon immer“, sagt er. Schon als Kind habe er mit seinem Großvater auf der Küchenbank gerechnet. Aus dem frühen Spaß an Zahlen wurde später ein Beruf – und offenbar auch eine Art Lebensmotiv.

Seine Frau Renate Schwarzer kennt diese Seite an ihm gut. „Er ist ein Schnapszahlenmensch“, sagt sie. Sie kennt aber auch seinen Willen. Ausreden könne man ihm solche Ideen kaum. Also habe sie lieber dafür gesorgt, dass die Reise möglichst sicher abläuft.

Peter Fritsch (Mitte) mit seiner Familie nach der Ankunft in Malmsheim: Die Enkel Linda und Malte, Ehefrau Renate Schwarzer, Sohn Tile und Schwiegertochter Julia. Foto: Hans Jörg Ernst

Schwarzer begleitete die Tour mit dem Auto. Sie hatte zwar auch ihr eigenes Fahrrad dabei, vor allem aber übernahm sie die Organisation: Unterkünfte finden, Verpflegung vorbereiten, abends kochen, dokumentieren, filmen, fotografieren. „Ich war alles: Begleiterin, Versorgerin, Navigatorin und Motivatorin“, sagt sie lachend. Meist suchte sie Ferienwohnungen, damit sie kochen konnte. Nach langen Tagesetappen sollte ihr Mann ein Bett, warmes Essen und ausreichend Energie für den nächsten Tag haben.

Ganz sorgenfrei war die Tour für sie nicht. Wenn er sich unterwegs längere Zeit nicht meldete, habe sie schon gedacht: Hoffentlich ist nichts passiert. Schließlich war diese Strecke anders als die frühere Tour von Amsterdam nach Hamburg. Damals sei vieles flach gewesen, diesmal lagen Mittelgebirge dazwischen. „Denk dran, du bist jetzt zehn Jahre älter“, habe sie ihm vor der Tour gesagt.

Von Fluss zu Fluss Richtung Süden

Die Route führte Peter Fritsch von Niedersachsen Richtung Süden. Geplant waren Etappen über Alfeld, Hann. Münden, Bad Hersfeld, Gemünden am Main, Miltenberg und Heilbronn bis nach Malmsheim. Unterwegs folgte er mehreren Flussradwegen, unter anderem an Leine, Weser, Fulda, Main und Neckar. Die schönsten Abschnitte seien für ihn die Wege an den Flüssen gewesen, sagt er.

Ganz unvorbereitet war Fritsch nicht. Er läuft regelmäßig, fährt viel Rad und spielt Tennis. Auch größere Ausdauerleistungen sind ihm vertraut. Sohn Tile Fritsch sagt, sein Vater habe bereits Ironman-Wettkämpfe absolviert. Deshalb habe er ihm die Tour auch sofort zugetraut. „Ich dachte mir: Das wird schon gut gehen.“

Überrascht war die Familie von der Idee ohnehin nur bedingt. Peter Fritsch komme regelmäßig nach Malmsheim, um seine Enkel zu sehen – sonst meist mit dem Zug oder dem Auto. Diesmal kam er mit dem Fahrrad. „Verrückt ist es schon“, sagt Sohn Tile. „Aber nicht überraschend.“ So sei sein Vater eben. Und die Schnapszahlen gehörten dazu.

Dass das Ziel ausgerechnet Malmsheim war, hat mit der Familiengeschichte zu tun. Peter Fritsch stammt aus dem Braunschweiger Land. Sein Sohn Tile lebt mit seiner Frau Julia und den Kindern Linda und Malte in Renningen-Malmsheim. Julia Fritsch stammt ursprünglich aus Leonberg-Eltingen. Dass die Familie heute im Süden lebt, kommentiert sie lachend: „Ich habe mich durchgesetzt, dass es der Süden wird.“

Maulwurfkuchen mit Tourstrecke

Die Familie hatte die Ankunft liebevoll vorbereitet. Neben Banner, Pompons und Zielband wartete im Haus auch ein besonderer Kuchen: Linda und Malte hatten gemeinsam mit ihrer Mutter Julia einen Maulwurfkuchen gebacken. Darauf waren die Tour, Flüsse, Zielmarkierungen, die 77 und die Kilometerzahl angedeutet. Sogar die Zahl 666 war zu sehen. Ein Kuchen als kleine Landkarte dieser Reise.

Für Fritsch war die Ankunft nach den letzten Kilometern sichtbar mehr als nur ein sportliches Ziel. Erfüllend sei es gewesen, beglückend, am Ende auch erlösend. Bis zuletzt sei die Sorge mitgefahren, dass noch etwas dazwischenkommen könne – eine Verletzung, ein muskuläres Problem, ein weiterer Defekt. Je näher er dem Ziel kam, desto größer sei die Erleichterung geworden. Am Ende, sagt er, sei es „ein Glücksgefühl“.

„Wer in Bewegung bleibt und sich gesund ernährt, der kann das.“ Peter FritschDer 77-Jährige ist nach wie vor fit

Dass man mit 77 keine großen sportlichen Ziele mehr haben könne, lässt Fritsch nicht gelten. Seine Botschaft ist einfach: „Wer in Bewegung bleibt und sich gesund ernährt, der kann das.“ Für ihn selbst war die Tour aber nicht nur eine sportliche Leistung. Sie war Zahlenspiel, Familienbesuch, Herausforderung und Beweis, dass noch viel möglich ist.

Was am Ende wichtiger war – die Schnapszahl oder die Ankunft bei der Familie? Peter Fritsch muss nicht lange überlegen. „Bei der Familie anzukommen, ist 99 Prozent“, sagt er. „Die Schnapszahl ist ein Prozent.“ Dann korrigiert er sich lachend, ganz der Zahlenmensch: „1,11 Prozent.“