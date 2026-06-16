Mit 77 auf großer Tour: Peter Fritsch radelt 666,66 Kilometer bis nach Malmsheim

Mit viel Jubel wird Peter Fritsch in Malmsheim empfangen. Hinter dem 77-Jährigen liegen sieben Tage auf dem Rad – und eine Geschichte über Ausdauer, Zahlenliebe und Familie.
Als Peter Fritsch am Freitagnachmittag in Malmsheim auf die letzten Meter einbiegt, ist das Ziel schon von weitem zu sehen. Seine Familie steht am Straßenrand, schwenkt bunte Pompons, hält ein blaues Banner hoch und spannt ein rotes Band über die Straße. „666 KM SUPER OPA OLE OLE“ steht auf dem Banner. Dann rollt der 77-Jährige auf seinem Fahrrad heran, hebt kurz die Hand, fährt durch das Zielband und wird von seiner Familie jubelnd empfangen.