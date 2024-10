Mit 73 Jahren: Fußball-Legende Johan Neeskens verstorben

1 Johan Neeskens in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" im Jahr 2014. Foto: imago/Michael Wigglesworth

Die Fußballwelt trauert um Johan Neeskens. Der Niederländer starb plötzlich im Alter von 73 Jahren. In den 70er-Jahren bildete er ein kongeniales Duo mit Landsmann Johan Cruyff bei Ajax Amsterdam, dem FC Barcelona und der niederländischen Nationalmannschaft.











Er war einer der größten niederländischen Fußball-Helden und ein echter Weltstar: Johan Neeskens ist am Sonntag im Alter von 73 Jahren plötzlich verstorben. Das gab der niederländische Verband KNVB unter anderem via X bekannt, für den Neeskens bis zu seinem Tod als Funktionär und Aushängeschild aktiv war. Er habe sich während der Teilnahme am verbandseigenen "World Coaches"-Programm in Algerien unwohl gefühlt und sei wenig später gestorben.