Mit 70 kein bisschen leise: AC/DC rocken das Olympiastadion: Angus Young begeistert in Berlin

Die australische Hard-Rock-Band AC/DC hat am Montag mit ihrer "Power Up Tour 2025" einen Stopp in Deutschland eingelegt. Die Gruppe um Angus Young (70) und Brian Johnson (77) trat nach zehn Jahren wieder im Berliner Olympiastadion auf und bewies dem Publikum eindrucksvoll, dass sie noch immer eine energievolle Performance hinlegen kann.

Wie die "Berliner Morgenpost" berichtet, performte die Band ihre Hits wie "Thunderstruck" oder "Highway to Hell". Angus Young, ausgestattet mit gelber Kappe, roter Krawatte und seiner berühmten kurzen Schuluniform-Hose mit Jackett, soll zudem bei "Let There Be Rock" mit einem 16-minütigen Solo beeindruckt haben. Der Gitarrist sprang während der gesamten Show über die Bühne und heizte den Fans ein.

"Großartige Show mit den Besten"

Nicht nur die Fans waren begeistert, auch die Band zeigte sich glücklich über ihren Auftritt: "Du hast uns alles gegeben, was du hast, Berlin", schrieb die Band zu einem Clip ihrer Show und ihrer jubelnden Anhänger. Auch in den Kommentaren resümierten die Fans den Auftritt. "Es war eine großartige Show mit den Besten", ist dort unter anderem zu lesen.

Dass die Band ihre Verbindung zu ihren Fans pflegt, zeigte sich in Berlin auch abseits der Bühne. Angus Young wurde von Fotografen abgelichtet, als er sich ganz nahbar zeigte und Autogramme vor dem Hotel de Rome gab.

Für AC/DC geht es jetzt weiter nach Warschau, wo die Musiker am 4. Juli spielen werden. Weitere Stationen auf ihrer Europa-Tour sind Madrid, Oslo oder Paris. Nach Berlin stehen auch noch zwei weitere Deutschlandkonzerte an. Am 8. Juli spielt die Band in Düsseldorf, am 17. August machen die Musiker in Karlsruhe Halt. Ende des Jahres geht es für die 1973 gegründete Band dann in ihre Heimat. Dann werden sie unter anderem in Melbourne, Sydney und Perth auftreten.