Mit 70 Jahren: Bauchspeicheldrüsenkrebs: Schauspieler Drake Hogestyn ist gestorben

Drake Hogestyn (1953-2024), langjähriger Star der US-amerikanischen Serie "Zeit der Sehnsucht" ist kurz vor seinem 71. Geburtstag an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Der Schauspieler spielte in der beliebten Seifenoper 38 Jahre lang die Rolle des John Black. Seine Familie gab seinen Tod auf Instagram bekannt.

"Herausforderung mit unglaublicher Stärke und Entschlossenheit gestellt"

Auf der Instagramseite von "Zeit der Sehnsucht" wurde die Erklärung geteilt. "Mit schwerem Herzen geben wir den Tod von Drake Hogestyn bekannt", heißt es darin. "Er wurde mit der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs vor eine große Herausforderung gestellt, aber er hat sich dieser Herausforderung mit unglaublicher Stärke und Entschlossenheit gestellt. Nach einem unglaublichen Kampf starb er friedlich im Kreise seiner Lieben." Weiter schrieb seine Familie: "Er war der großartigste Ehemann, Vater, Papa und Schauspieler." Er habe es geliebt, für das Serien-Publikum aufzutreten "und die Bühne mit der großartigsten Besetzung, Crew und Produktionsmannschaft der Branche zu teilen". Das Statement schloss mit den Worten: "Wir lieben ihn und wir werden ihn in 'Zeit der Sehnsucht' vermissen." Der Schauspieler starb laut "People" am 28. September - und damit nur einen Tag vor seinem 71. Geburtstag.

Serien-Kollegen erinnern an Drake Hogestyn

Viele Kollegen aus "Zeit der Sehnsucht" haben bereits öffentlich konduliert. "Drake war ein unglaublicher Mann", schrieb etwa Alison Sweeney (48) auf Instagram. "Er war lustig, großzügig und aufmerksam. Ihm lag jede einzelne Szene, jede Person am Herzen." Sie werde ihn "schrecklich vermissen und jede Geschichte, jeden Witz und jede Umarmung in Ehren halten". Christopher Sean (38), der Johns unehelichen Sohn Paul Narita spielte, schrieb auf X (früher Twitter) eine rührende Hommage und fügte ein Foto aus der Show bei, auf dem sich John und Paul umarmen: "Ich werde dich immer lieben. Du warst mehr als nur mein Fernsehvater, in meinen Augen warst du mein Papa. Danke für alles, was du mir beigebracht hast und für die Liebe, die du mir gegeben hast. Die Welt hat einen wahren Helden verloren. Ich vermisse und liebe dich so sehr, Drake. Ruhe in Frieden, Dad."

Drake Hogestyn wurde in Fort Wayne, Indiana, geboren und strebte zunächst eine Karriere als professioneller Baseballspieler an. Er unterschrieb sogar bei den New York Yankees und spielte für eines ihrer Farmteams, bis er sich 1977 verletzte. Seine erste große Rolle hatte er dann Anfang der 1980er Jahre in der CBS-Serie "Seven Brides for Seven Brothers". In "Zeit der Sehnsucht" trat er 1986 zunächst als mysteriöse Figur namens "The Pawn" auf, bevor er als John Black zum Liebling der Fans wurde. Von 2009 bis 2011 legte er eine kurze Pause ein, bevor er wieder zurückkehrte. Nicht nur der Serie blieb er viele Jahre verbunden: Mit seiner Jugendliebe Victoria Post war er seit 1986 verheiratet. Sie bekamen vier Kinder und haben sieben Enkelkinder.