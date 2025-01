Mit 62 Jahren zu Lets Dance: Christine Neubauer gibt Comeback

"Nein, ich habe keine Angst, aber gewaltigen Respekt" - mit diesen Worten kommentiert Christine Neubauer (62) ihre Teilnahme bei der 18. Staffel von "Let's Dance" im Interview mit RTL. Die 62-jährige Schauspielerin sieht in der Tanzshow offenbar nicht nur eine tänzerische Herausforderung, sondern auch einen Kampf mit sich selbst. Ihr großes Ziel: Sie möchte die älteste "Let's Dance"-Gewinnerin weltweit werden.

Neubauer, die ihren Durchbruch Ende der 1980er Jahre mit der ARD-Serie "Löwengrube" feierte, blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Die gebürtige Münchnerin, Tochter eines Buchdruckerehepaares, absolvierte ihre Schauspielausbildung bei Ruth von Zerboni in der bayerischen Landeshauptstadt und am Lee Strasberg Theatre Institute in New York. Bekannt wurde sie einem breiten Publikum vor allem durch zahlreiche Fernsehfilme und -serien. In den letzten Jahren wurde es jedoch ein wenig ruhiger, erst im vergangenen Jahr wurden ihre Auftritte wieder häufiger. So übernahm sie im Kinofilm "Hundswut" die Hauptrolle an der Seite von Christian Tramitz (69) und war zudem in der Sketch-Comedyserie "Smeilingen - Ein Dorf wie Du und Ich" zu sehen.

Auch privat hat die Schauspielerin in den vergangenen Jahren einige Veränderungen durchlebt. Nach der Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Lambert Dinzinger (68) im Jahr 2011, dem Vater ihres Sohnes Lambert jr., fand sie in dem chilenischen Fotografen José Campos (58) eine neue Liebe. Seit über zehn Jahren lebt Neubauer nun schon hauptsächlich auf Mallorca. Für ihre Engagements verbringt die Schauspielerin jedoch weiterhin auch viel Zeit in ihrer Heimat Deutschland.

Kampf gegen den inneren Schweinehund

"Mein Herz ist gefüllt mit ganz viel Vorfreude, aber ich weiß natürlich um die gigantische Herausforderung", beschreibt Neubauer ihre Gefühlslage im Hinblick auf ihre "Let's Dance"-Teilnahme. "Wenn ich es schaffe, mich im Kampf mit mir und meinem Druck zu besiegen, würde ich mir und meinem Tanzpartner wünschen, die älteste 'Let's Dance'-Gewinnerin weltweit zu werden", erklärt die Schauspielerin ihre Motivation für ihre ambitionierte Zielsetzung.

Die körperliche Belastung des intensiven Tanztrainings darf dabei nicht unterschätzt werden. Immerhin wurde 2017 bei Neubauer die rheumatische Autoimmunkrankheit Morbus Bechterew diagnostiziert. Dennoch lässt sie sich von diesem Handicap offenbar nicht einschüchtern und will beweisen, dass man auch mit über 60 Jahren und mit gesundheitlichen Einschränkungen neue Herausforderungen meistern kann.

Aus der Finca aufs Parkett

Neben Neubauer werden in der kommenden Staffel auch andere prominente Teilnehmer wie Sängerin Jeanette Biedermann (44), Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen (37), Musiker Ben Zucker (41) oder ihre Schauspielkollegin Simone Thomalla (59) das Tanzparkett erobern. Statt mediterraner Ruhe in ihrer mallorquinischen Wahlheimat wartet nun also das grelle Scheinwerferlicht des RTL-Studios auf Christine Neubauer. Vielleicht hat ihr das Leben auf der Insel aber auch ein bisschen von der berühmten spanischen Leichtigkeit geschenkt. Diese könnte ihr auf dem Tanzparkett durchaus zugutekommen. Vom Paso Doble bis zum Cha-Cha-Cha...