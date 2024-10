Mit 56 Jahren: Victorias Secret Show: Carla Bruni überzeugt als Laufstegengel

1 Mit 56 Jahren wurde Carla Bruni nun zum Laufstegengel für Victoria's Secret. Foto: Masato Onoda/WWD via Getty Images

Mit 56 Jahren gibt Carla Bruni ihr Debüt als Laufstegengel: Erstmals schwebte die Ehefrau von Ex-Frankreich-Präsident Nicolas Sarkozy für die legendäre Victoria's Secret Fashion Show in New York über den Laufsteg.











Link kopiert



Mit 56 Jahren hat das italienisch-französische Model Carla Bruni in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16.10.) deutscher Zeit, ihre Premiere auf dem Laufsteg der legendären Victoria's Secret Fashion Show in New York City gefeiert. Für ihr Comeback begeisterte Bruni die Zuschauer in einem Traum aus Schwarz, mit den für Victoria's Secret berühmten Engelsflügeln. Eigentlich hatte die Ehefrau des ehemaligen Präsidenten Frankreichs, Nicolas Sarkozy (69), ihre hauptberufliche Modelkarriere bereits 1998 beendete, um sich auf die Musik zu konzentrieren.