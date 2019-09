1 Chris March wurde nur 56 Jahre alt Foto: Sonia Moskowitz, Globe Photos Inc 2011 / ImageCollect

Modedesigner Chris March ist tot. Der einstige Kandidat in Heidi Klums ehemaliger US-Show "Project Runway" wurde nur 56 Jahre alt.

In der vierten Staffel der US-Show "Project Runway" begeisterte er mit seinen avantgardistischen Kreationen, später entwarf er unter anderem Kleider für Beyoncé, Lady Gaga, Madonna und Meryl Streep. Nun ist Designer Chris March im Alter von 56 Jahren gestorben. US-Medienberichten zufolge hatte er schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Laut "TMZ" soll er aber überraschend an einem Herzinfarkt gestorben sein.

Nach seinem Auftritt bei "Project Runway" (2007/2008), in der Sendung saß von Staffel eins bis 16 Heidi Klum (46) in der Jury, bekam March im Jahr 2011 eine eigene Show, "Mad Fashion", beim amerikanischen Privatsender Bravo. Darin ging es um seine Arbeit als Kostümdesigner für bekannte Stars.

Staffeln von "Project Runway" finden Sie hier

"Er strahlte pure Freude aus"

Bravo-Moderator Andy Cohen (51) drückte seine Trauer via Instagram aus. Zu einem Foto, das sie beide in aufwändigen Kostümen in seiner Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" zeigt, schrieb der 51-Jährige unter anderem: "So werde ich Chris March in Erinnerung behalten [...] Er hatte ein breites, dröhnendes Lachen; er strahlte pure Freude und Vergnügen aus."