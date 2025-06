So privat zeigt sie sich selten: Supermodel Naomi Campbell gewährt Einblicke in ihr Leben als Mutter von zwei Kleinkindern.

Wenn es um ihr Privatleben geht, wird die sonst so schlagfertige Naomi Campbell (55) still. Das Supermodel hält seine Familie gewöhnlich vom Rampenlicht fern. Nun teilte sie einen privaten Schnappschuss mit ihren Kindern auf ihrem Instagram-Profil. Die Kleinen sind ganz schön groß geworden.

"Im Wald, Bäume umarmen - umgeben von meinem Herzschlag, meinem Segen, meinen Kindern", betitelt das Model eine Reihe Fotos, die sie mit ihrer Tochter (4) und ihrem Sohn (fast 2) vor einem stattlichen Baumstamm und auf einem Waldweg spazierend zeigen. Am Ende platziert sie den Hashtag "Mamaleben". Doch Mutterschaft verbinden die meisten wohl nicht mit dem Topmodel.

Zwei Kinder, kein Babybauch

Im Mai 2021 verblüffte die damals 50-Jährige mit der Verkündung, erstmals Mama einer Tochter geworden zu sein. Über eine Schwangerschaft war nichts bekannt. Im Sommer 2023 wurde sie erneut überraschend Mutter, im Alter von 53 Jahren, wie sie seinerzeit auf Instagram mitgeteilt hatte. "Es ist nie zu spät, Mutter zu werden", befand sie und fühlte sich gesegnet nach der Ankunft ihres Sohnes.

Erst 2024 hat die Britin gegenüber "The Times" offenbart, dass sie ihre Kinder nicht selbst auf die Welt brachte, aber dass sie ihre Welt verändert hätten. "Ich hoffe auf eine bessere Welt für meine Kinder. Sie haben für mich 110 Prozent Priorität. Ich muss an ihrem ersten Schultag für sie da sein." Und weiter: "Meine Babys bedeuten mir alles."

Später Mutterschaft war geplant

Ihre Mutterschaft mittleren Alters hatte die alleinerziehende Campbell bereits lange geplant: "Ich denke die ganze Zeit daran, Kinder zu haben", sagte sie 2017 gegenüber der Londoner Tageszeitung "The Standard". "Aber jetzt, so wie die Wissenschaft ist, denke ich, dass ich es tun kann, wann ich will." Nach der Ankunft ihrer Tochter schien sie froh, dass es endlich geklappt hatte: "Ich wusste immer, dass ich eines Tages Mutter werden würde, aber es ist die größte Freude, die ich mir je vorstellen kann. Ich habe Glück, sie zu haben, und das weiß ich", betonte sie 2022 in der UK-Ausgabe der "Vogue".