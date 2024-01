Mit 41 Jahren verstorben: Nick Carters Schwester Bobbie Jean beigesetzt

Nick Carters (43) jüngere Schwester, Bobbie Jean Carter, ist am Samstagabend in Florida beerdigt worden. Es war eine sehr private Zeremonie, nur die engsten Freunde und die Familie wären bei der Beisetzung anwesend gewesen, schreibt "TMZ" unter der Berufung auf einen Insider. Am 23. Dezember war die Schwester des Backstreet Boys im Alter von nur 41 Jahren verstorben.

Beisetzung in Florida

Während der jüngere Bruder, Aaron Carter (1987-2022), in Süden von Kalifornien beigesetzt wurde, beschloss die Familie, Bobbie Jean näher an der Heimat ihrer Mutter zu beerdigen. So hätte Jane Carter auch öfter die Möglichkeit, ihre Tochter zu besuchen. Ob der berühmte Sänger zur Beerdigung erschienen ist, ist bislang unbekannt.

Lesen Sie auch

Bobbie Jean Carter stand mehrmals in der Öffentlichkeit

Bobbie Jean Carter war laut "TMZ" in der Vergangenheit in das Musikgeschäft ihrer Brüder involviert. Für Aaron Carter arbeitete sie etwa auf seinen Tourneen als Make-up-Artist. Auch in der Reality-TV-Show der Familie, "House of Carters", war sie in acht Folgen zu sehen. Später zog sich Bobbie Jean Carter, die auch gegen Suchtprobleme gekämpft haben soll, aus der Öffentlichkeit zurück.

Für Nick Carter ist das bereits der dritte Verlust, schon drei seiner vier Geschwister sind gestorben. Im November 2022 war sein Bruder Aaron im Alter von 34 Jahren leblos in der Badewanne gefunden worden, seine Schwester Leslie Carter starb im Januar 2012 mit 25 Jahren an einer Überdosis.