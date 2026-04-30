400 geladene Gäste feierten im Stockholmer Schloss den 80. Geburtstag von König Carl XVI. Gustaf. Königin Silvia bezauberte in roter Seide, Kronprinzessin Victoria wählte Königsblau. Auch Europas Königshäuser erschienen in festlicher Garderobe.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten anlässlich des 80. Geburtstags von König Carl XVI. Gustaf von Schweden findet am Donnerstagabend im Stockholmer Schloss ein festliches Staatsdinner statt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Königin Silvia (82) begrüßte er am Abend die rund 400 geladenen Gäste persönlich im prunkvollen Saal des Schlosses.

Der König erschien in klassischer dunkler Frackkleidung und erfüllte damit die strenge Kleiderordnung des Abends, die für höchste festliche Anlässe gilt. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt jedoch Königin Silvia von Schweden, die in einem roten, bodenlangen Seidenkleid erschien. Dazu trug sie - wie es bei einem Staatsdinner üblich ist - eines ihrer Lieblingsdiademe, die Braganza-Tiara.

Die schwedische Königsfamilie vollständig vertreten

Auch der Rest der schwedischen Königsfamilie erschien festlich gekleidet zum Staatsdinner. Kronprinzessin Victoria wählte eine königsblaue Robe und kam in Begleitung von Ehemann Prinz Daniel sowie Tochter Prinzessin Estelle in einem fliederfarbenen Kleid. Die 14-Jährige ist offenbar das einzige Enkelkind von Carl Gustaf, das am Staatsdinner teilnimmt.

Prinzessin Sofia zeigte sich in einer Robe mit Farbverlauf von Rot über Rosa bis Weiß, während Prinz Carl Philip im klassischen Frack erschien. Prinzessin Madeleine trug ein glitzerndes, leicht transparentes Kleid und wurde von ihrem Ehemann Christopher O'Neill begleitet.

Internationale Royals in vielen Farben

Auch die ausländischen Gäste setzten modische Akzente. Während der männliche Hochadel - unter anderem Kronprinz Haakon von Norwegen, König Frederik X. von Dänemark, König Philippe von Belgien, Großherzog Guillaume von Luxemburg - in klassischen Fracks erschien, bot sich bei den Ehefrauen ein deutlich farbenfrohes Bild.

Königin Mary von Dänemark zeigte sich in einem rosafarbenen Kleid im japanischen Stil, Königin Mathilde entschied sich für eine orangefarbene Spitzenrobe, und Großherzogin Stéphanie trug ein hellblaues Kleid.