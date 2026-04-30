400 geladene Gäste feierten im Stockholmer Schloss den 80. Geburtstag von König Carl XVI. Gustaf. Königin Silvia bezauberte in roter Seide, Kronprinzessin Victoria wählte Königsblau. Auch Europas Königshäuser erschienen in festlicher Garderobe.
Zum Abschluss der Feierlichkeiten anlässlich des 80. Geburtstags von König Carl XVI. Gustaf von Schweden findet am Donnerstagabend im Stockholmer Schloss ein festliches Staatsdinner statt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Königin Silvia (82) begrüßte er am Abend die rund 400 geladenen Gäste persönlich im prunkvollen Saal des Schlosses.