Prinz Philip gibt eines seiner Autos ab: Zum Verkauf steht laut "Mirror" ein Range Rover. Kosten soll das Schmuckstück fast 140.000 Euro.

Queen-Gatte Prinz Philip (97) verkauft angeblich einen seiner Luxus-Wagen. Wie der britische "Mirror" berichtet, soll ein Range Rover Autobiography auf dem Markt sein, der nur etwas über 5.000 Kilometer auf dem Tacho hat. Im Gegensatz zu dem Fahrzeug, mit dem der 97-Jährige in Norfolk vor kurzem einen Crash hatte, soll das Auto, das zum Verkauf steht, in bestem Zustand sein.

Der neue Besitzer von Prinz Philips dunkelblauem Wagen dürfte sich dem Bericht nach über 339 PS unter der Haube und elfenbeinfarbene Ledersitze im Inneren freuen. Auf denen saßen auch schon prominente Gäste wie der ehemalige US-Präsident Barack Obama (57) und First Lady Michelle (55), die Prinz Philip bei ihrem Besuch 2016 persönlich durch Windsor gefahren hat. Dass das Auto dem Ehemann der Queen gehörte, treibt natürlich den Preis nach oben: Umgerechnet etwa 137.000 Euro soll der Wagen laut "Mirror" kosten. Dafür bekommt man dann auch das ausklappbare Trittbrett mitgeliefert, das die Monarchin zum ein- und aussteigen verwendet hat. Kugelsicher sei das Auto dagegen nicht, heißt es weiter.

Mitte Januar hatte Prinz Philip einen Autounfall: Er war in der Nähe des königlichen Landsitzes Sandringham in Ostengland mit einem anderen Geländewagen unterwegs, als er mit einem Kleinwagen zusammenstieß. Eine Frau, die in dem Auto saß, hat sich bei dem Unfall das Handgelenk gebrochen. Der britische Royal blieb unverletzt.