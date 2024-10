Mit 31 Jahren gestorben: Unser Bruder: One-Direction-Mitglieder trauern rührend um Liam Payne

Liam Payne (1993-2024) ist nach dem Sturz von einem Hotelbalkon im argentinischen Buenos Aires im Alter von nur 31 Jahren verstorben. Mit der Band One Direction feierte er große Erfolge. Seine Kollegen Harry Styles (30), Niall Horan (31), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31) haben sich nun zu Wort gemeldet. "Wir sind völlig erschüttert über die Nachricht von Liams Tod", heißt es in einem gemeinsamen Statement. "Zu gegebener Zeit, und wenn alle dazu in der Lage sind, wird es mehr zu sagen geben. Aber erst einmal werden wir uns Zeit nehmen, um zu trauern und den Verlust unseres Bruders zu verarbeiten, den wir sehr geliebt haben."

Die Erinnerungen, die sie mit ihm geteilt hätten, "werden wir für immer in Ehren halten", erklären die Musiker. "Unsere Gedanken sind jetzt bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans, die ihn mit uns geliebt haben. Wir werden ihn furchtbar vermissen. Wir lieben dich, Liam."

Zayn Malik dankt Liam Payne für Unterstützung

Zayn Malik veröffentlichte zudem eigene Abschiedsworte bei Instagram. Zu einem gemeinsamen Erinnerungsfoto schrieb er: "Liam, ich habe mich dabei ertappt, wie ich laut zu dir gesprochen habe, in der Hoffnung, dass du mich hören kannst. Ich kann nicht anders, als egoistisch zu denken, dass es so viele weitere Gespräche in unserem Leben für uns gab." Er schrieb weiter: "Ich konnte dir nie dafür danken, dass du mich in einigen der schwierigsten Zeiten meines Lebens unterstützt hast. Wenn ich als 17-jähriges Kind zu Hause vermisste, warst du immer mit einer positiven Einstellung und einem beruhigenden Lächeln zur Stelle und hast mich wissen lassen, dass du mein Freund bist und dass ich geliebt werde." Obwohl Payne jünger gewesen sei als er selbst, "warst du immer vernünftiger als ich, du warst eigensinnig und hattest kein Problem damit, anderen zu sagen, wenn sie im Unrecht waren. Auch wenn wir deswegen ein paar Mal aneinandergeraten sind, habe ich dich insgeheim immer dafür respektiert."

Wenn es um die Musik gehe, sei Liam Payne in jeder Hinsicht der Qualifizierteste gewesen. "Ich wusste nichts im Vergleich, ich war ein Anfängerkind ohne Erfahrung und du warst schon ein Profi", blickte Malik zurück. "Ich war immer froh zu wissen, dass egal, was auf der Bühne passierte, wir uns immer darauf verlassen konnten, dass du wusstest, in welche Richtung du das Schiff als Nächstes steuern musst", fuhr er fort und erklärte abschließend: "Ich habe einen Bruder verloren, als du uns verlassen hast, und ich kann dir nicht erklären, was ich dafür geben würde, dich ein letztes Mal in die Arme zu nehmen und mich richtig von dir zu verabschieden und dir zu sagen, dass ich dich sehr geliebt und respektiert habe." Er hoffe für Payne, "dass es dir, wo auch immer du jetzt bist, gut geht und du in Frieden bist und weißt, wie sehr du geliebt wirst. Ich liebe dich, Bruder."

Louis Tomlinson: "Sprachen darüber, wieder ins Studio zu gehen"

Auch Louis Tomlinson meldete sich bei Instagram in einem eigenen langen Posting zu Wort: "Ich bin am Boden zerstört, dass ich dies schreibe, aber gestern habe ich einen Bruder verloren. Liam war jemand, zu dem ich jeden Tag aufschaute, eine so positive, lustige und freundliche Seele." Als er ihn mit 18 kennengelernt habe, "war ich sofort von seiner Stimme beeindruckt, aber noch wichtiger war, dass ich mit der Zeit die Chance bekam, den freundlichen Bruder zu sehen, nach dem ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt hatte". Payne sei ein "unglaublicher Songschreiber mit einem großartigen Sinn für Melodien" gewesen. "Wir sprachen oft davon, wieder zusammen ins Studio zu gehen und zu versuchen, die Chemie beim Schreiben wiederherzustellen, die wir in der Band aufgebaut hatten." Sein Bandkollege sei seiner Meinung nach "der wichtigste Teil von One Direction" gewesen. "Seine Erfahrung aus jungen Jahren, sein perfektes Gehör, seine Bühnenpräsenz, sein Talent zum Schreiben. Danke, dass du uns geformt hast, Liam."

An Payne gerichtet, erklärte Tomlinson: "Ich fühle mich mehr als glücklich, dich in meinem Leben gehabt zu haben, aber ich kämpfe wirklich mit dem Gedanken, Lebewohl zu sagen. Ich bin so dankbar, dass wir uns seit der Band noch näher gekommen sind. Stundenlanges Telefonieren, in Erinnerungen schwelgen an all die tausenden tollen Erinnerungen, die wir zusammen hatten, ist ein Luxus, von dem ich dachte, dass ich ihn ein Leben lang mit dir haben würde. Ich hätte gerne noch einmal die Bühne mit dir geteilt, aber es sollte nicht sein."

Weiter schrieb er: "Ich möchte, dass du weißt, dass ich der Onkel sein werde, den Bear braucht, wenn er mich jemals braucht, und dass ich ihm Geschichten darüber erzähle, wie toll sein Vater war. Ich wünschte, ich hätte die Chance gehabt, mich zu verabschieden und dir noch einmal zu sagen, wie sehr ich dich geliebt habe. Payno, mein Junge, einer meiner besten Freunde, mein Bruder, ich liebe dich, mein Freund."