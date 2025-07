Mit 26 Jahren gestorben: Starkoch Karlheinz Hauser trauert um seinen Sohn

1 Der Hamburger Sternekoch und sein Sohn Tom. Foto: imago/Hartenfelser

Große Trauer bei Karlheinz Hauser: Der Starkoch trauert um seinen 26-jährigen Sohn Tom. Der starb diese Woche nach einem Halbmarathon.











Der Hamburger Starkoch Karlheinz Hauser (58), bekannt vom "ARD Buffet" und aus "The Taste", trauert um seinen Sohn Tom. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, war der 26-Jährige bereits am 29. Juni beim Hella Halbmarathon in Hamburg zusammengebrochen und wurde anschließend tagelang im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) intensivmedizinisch behandelt. Am 7. Juli erlag er demnach seinen schweren Verletzungen.