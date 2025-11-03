Mit 210.000 Besuchern: Pumuckl und das große Missverständnis erobert die Kinocharts

Der neue Film rund um den berühmten Kobold ist prompt auf Platz eins der deutschen Kinocharts gelandet. "Pumuckl und das große Missverständnis" begeistert am Eröffnungswochenende 210.000 Besucher. Auch in den deutschsprachigen Nachbarländern war der Film ein großer Hit.
