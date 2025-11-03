Mit 210.000 Besuchern: Pumuckl und das große Missverständnis erobert die Kinocharts

Der neue Film rund um den berühmten Kobold ist prompt auf Platz eins der deutschen Kinocharts gelandet. "Pumuckl und das große Missverständnis" begeistert am Eröffnungswochenende 210.000 Besucher. Auch in den deutschsprachigen Nachbarländern war der Film ein großer Hit.

Die deutschen Kinocharts haben einen neuen Spitzenreiter. Laut einer Pressemitteilung begeisterte der Familienfilm "Pumuckl und das große Missverständnis" am Eröffnungswochenende 210.000 Zuschauer. Mit Previews kommt der neue Film rund um den Kobold mit dem roten Wuschelkopf auf knapp 265.000 Besucher.

Auch in den deutschsprachigen Nachbarländern ist die Komödie ein voller Erfolg. Mit 70.000 Zuschauern landete der Film auf Platz eins der österreichischen Kinocharts. Insgesamt wurden in der DACH-Region mehr als 350.000 Kinotickets verkauft.

"Pumuckl und das große Missverständnis" fokussiert sich auf den Neffen des berühmten Meister Eder aus der Serie und dessen frechen Kobold. Durch ein Irrtum wird die Beziehung der beiden auf die Probe gestellt. Florian Brückner (41) schlüpft erneut in die Rolle von Florian Eder, während Kabarettist Maximilian Schafroth (40) Pumuckl spricht.

Deutsche Ko-Produktionen dominieren die Kinocharts

Deutsche Ko-Produktionen komplettieren die Top 5 der Kinocharts. Auf Platz 2 befindet sich der Kinohit "Die Schule der magischen Tiere 4".

Das Drama "All das Ungesagte zwischen uns" steht auf dem dritten Rang. Die Plätze vier und fünf belegen die Filme "No Hit Wonder" mit Florian David Fitz (50) und "Amrum".