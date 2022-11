Mit 2,5 Promille in Steinenbronn unterwegs

1 Die Polizei findet bei Steinenbronn ein Auto im Straßengraben vor. Die Fahrerin hatte eine erhebliche Menge Alkohol im Blut. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig / Eibner-Pressefoto

Eine 26-Jährige hat ihren Honda am Mittwochnachmittag bei Steinenbronn in einem Straßengraben versenkt. Die junge Frau war offenbar stark alkoholisiert.















Die Autofahrt einer 26-jährigen Honda-Fahrerin endete am Mittwochnachmittag in einem Straßengraben. Wie die Polizei mitteilt, haben ein Beamter und eine Beamtin des Polizeireviers Böblingen das Auto der Frau gegen 15.10 Uhr neben der Schönaicher Straße in Steinenbronn (Kreis Böblingen) entdeckt. Bei Unfallaufnahme bemerkte die Streifenbesatzung Atemalkoholgeruch bei der 26-Jährigen.

Im Fahrzeug befanden sich laut Polizeibericht mehrere Energydrink-Getränkedosen, in denen die Frau vermutlich weiteren Alkohol transportierte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt und sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Honda wurde abgeschleppt. Zum an dem Pkw entstandenen Sachschaden kann die Polizei noch keine Angaben machen.