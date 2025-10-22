1 Kylie Jenner trauert um ihren treuen Begleiter Norman. Foto: Imago images/UPI Photo / JOHN ANGELILLO

Kylie Jenner hat bei Instagram Abschied von ihrem geliebten Vierbeiner Norman genommen. Den Hund habe sie als Teenager zu Weihnachten bekommen, "und es war das beste Geschenk, das ich je bekommen konnte".











An diesem Mittwoch hat Kylie Jenner (28) via Instagram den Tod ihres Italian Greyhound Norman bekanntgegeben. Mit einer emotionalen Bildergalerie voller Erinnerungsfotos aus gemeinsamen Jahren ehrte die Beauty-Unternehmerin und zweifache Mutter ihren treuen Gefährten. "In liebevollem Gedenken an meinen süßen Norman. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als ich dich nach Hause brachte. Ich hatte noch nie etwas so sehr geliebt", schrieb Jenner in ihrer bewegenden Botschaft. "Kurz nachdem ich 17 geworden war, bekam ich dich zu Weihnachten, und es war das beste Geschenk, das ich je bekommen konnte."