1 In Esslingen-Zell konnten die Jugendlichen gefasst werden (Symbolbild). Foto: imago images / Jonas Walzberg

Ein 15-jähriger Autofahrer rast in der Nacht mit über 140 Stundenkilometern über die B10. Mehrere Streifenwagen verfolgen den Jugendlichen. Die wilde Verfolgungsjagd endet schließlich in Esslingen-Zell.

Stuttgart - Ein 15-jähriger Autofahrer hat sich am frühen Mittwochmorgen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Laut einer Pressemitteilung wurden Beamten gegen 00.50 Uhr auf einen schwarzen BMW aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Neckarstraße in Stuttgart unterwegs war. Im Schwanenplatztunnel wollte die Polizei das Auto stoppen, doch der Fahrer ignorierte die Signale und bog im Tunnel auf die B10 in Richtung Esslingen ab.

Auf Höhe der Ausfahrt „Gaisburger Brücke“ soll der Jugendliche dann das Auto auf eine Geschwindigkeit von über 140 Stundenkilometern beschleunigt haben. An der Ausfahrt Oberesslingen verließ der Fahrer schließlich die Bundesstraße und führte von dort seine wilde Fahrt über die Ortschaften Deizisau, Altbach, Plochingen, Reichenbach und Ebersbach fort – dicht gefolgt von mehreren Polizeistreifen.

Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

An der Anschlussstelle Ebersbach soll der BMW-Fahrer erneut auf die B10 aufgefahren sein, die er jedoch an der Ausfahrt Esslingen-Zell wieder verließ. An der Steinbeisstraße in Esslingen-Zell stoppte der Fahrer den Wagen – drei Personen flüchteten in der Folge zu Fuß. Doch die Flucht dauerte nicht lange – Polizeibeamte konnten die Insassen des Fahrzeugs schließlich festnehmen. Neben dem Fahrer befanden sich während der Verfolgungsjagd noch zwei 15 und 16 Jahre alte Mitfahrer im BMW.

Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatte der 15-jährige Fahrer den seit August 2017 stillgelegten BMW von einem Firmengelände in Waiblingen entwendet. Auch die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen hatte er zuvor gestohlen. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89903500 zu melden.

